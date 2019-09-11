提升搶救能量　台南市消防局採購化災用搶救裝備並進行訓練

▲台南市消防局採購化災用搶救裝備器材，並一連兩天舉辦教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局採購化災用搶救裝備器材，9月11～12日辦理教育訓練，藉此提升消防人員化災搶救用個人防護裝備外，亦展現守護安全大台南之決心。

台南市雖貴為文化古都，但轄下仍有20餘處工業區，在日新月異的工業產業技術帶領下，使用危害物質的種類日益繁多，由於各種危害物質性質迥異，對於第一線執行災害搶救消防人員而言，如無充實之裝備防護，將造成無可挽回之傷害。

內政部消防署自2016年起，依各縣市財力狀況，以提供補助款方式供各縣市採購化災用搶救裝備器材，台南市在賴清德前市長與黃偉哲市長支持下，近幾年已採購A級防護衣、除污帳棚、熱顯像儀等高單價化災用搶救裝備，今年度更針對消防局化災處理車隨車裝備進行採購，目標針對事故現場個人安全防護裝備、危害性化學品事故現場偵檢與查詢、事故現場使用化學泡沫滅火與除污等三大主軸辦理採購適用之裝備器材，藉此保障第一線消防人員生命財產安全。

台南市消防局長李明峯表示，雖然消防機關非化學品權責單位，但面對市售種類繁多的化學品，稍有不慎將引起洩漏、中毒、火災甚至是爆炸等意外發生，如何在化學災害搶救上，兼顧救災安全與守護民眾生命財產，仍是未來嚴峻的課題。