謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

▲▼ 國際茶藝總監謝明素於世界博茶會調配視覺、口感獨特的黃金紅茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019世界搏茶會」9日至16日於嘉義縣中埔鄉盛大舉行，十大亮點和九大博茶好禮，吸引眾多民眾參與。當中每天限量一百杯，由黃金粉加上台灣頂級高山紅茶沖泡而成的「黃金紅茶」，更是供不應求，喝過的民眾都讚不絕口，直說「系金耶」！

▲▼黃金紅茶每天選用的得獎不同紅茶品類，最後再灑上可食用黃金粉。（圖／記者翁伊森翻攝）



國際的茶藝總監謝明素將首屆國際紅茶評鑑得獎紅茶沖泡後，以急速冷凍方式，保留了紅茶特有的茶韻和香氣，撒上從日本進口可以食用的黃金粉，視覺華麗入口後獨特口感吸引不少民眾慕名排隊。



謝明素說，黃金紅茶每天選用的得獎紅茶品類不同，因此呈現的口感多變且各具特色，每天限量一百杯，為讓排隊民眾都能品嘗，主動增加到二百杯以上，光是黃金粉的成本，每天就要花費近萬元;只見流沙般的金粉在茶水中形成炫麗多變圖案，如夢似幻視覺效果極為華麗吸睛，加上綿密滑潤和順喉口感及陣陣紅茶甜香，成為滿足視覺、味覺、嗅覺的高品味饗宴，更營造出茶藝文化新美學。



2019世界搏茶會將舉辦到9月16日，想嘗鮮特調「黃金紅茶」的民眾可把握中秋節連續假期前往嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部園區參與，每天下午1點在時尚主題館以「獨嘉大壺泡」品茗方式限量敬奉。前十位打卡民眾還能以特有高腳杯品飲「系金耶」的黃金紅茶。



