李鳳燕、謝明素花藝陶器新巧思　開啟高山茶新對話

▲▼ 國際茶師謝明素以黃金冷泡方式呈現嘉義高山茶的獨特。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義著名花藝創作藝術家李鳳燕老師為2019世界搏茶會所策展的「獨嘉陶器館」，今年轟動全場，受到民眾的熱烈歡迎。李鳳燕帶來茶陶與花對話的全新視野。策展團隊內的新生代藝術家李思嫚、李婕瑀、江耿慧，也回到家鄉嘉義，創作了全新山水人系列作品「偽生紙」。在茶陶空間中，也看得到年輕藝術家對環保議題的重視。

▲▼ 嘉義著名花藝家李鳳燕於高山搏茶會獨嘉陶器館帶來茶陶與花的對話。（圖／記者翁伊森翻攝）

藝術家李鳳燕表示，在搏茶會裏面的「獨嘉陶器館」的創作理念為：「天地有大美而不言，時序轉換榮枯有時，大地生命生生不息 ~阿里山地靈毓秀滋養好茶~搏茶~搏茶‘ 搏好茶世界第一等在阿里山，［茶•新時尚美學］在嘉義。這次獨嘉茶器館就是設法溶入阿里山的大自然自資源而達到了天人合一的境界」。

此外，還有嘉義出發，揚名國際的茶藝總監謝明素老師，為2019世界搏茶會特調了「黃金冷泡」，展期10天每日下午1點在時尚主題館以「獨嘉大壺泡」品茗方式敬奉給大家，不能錯過與黃金茶同框，邀請民眾與最美的茶藝師、茶空間與茶文化一同入鏡。