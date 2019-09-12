慧眼看天下／美製造業景氣萎縮　呂忠達:全球經濟成長趨緩

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰出現最新進展，美國總統川普宣布在大陸國務院副總理劉鶴的要求下，對大陸商品加徵30%的關稅，將延至10月15日實施，不過在此之前，美國8月製造業景氣陷入萎縮，是三年來首見，凸顯全球經濟成長趨緩，台灣金融研訓院菁英講座呂忠達在《慧眼看天下》節目中表示，美國製造業衰退風險還在持續拉升中，甚至擴大影響到全球製造業。

呂忠達指出，今年8月14日，美國2年期與10年期公債殖利率倒掛，這也是繼2007年以來首次出現，引發美國道瓊指數暴跌800點，反映市場恐慌情緒的VIX指數也飆升到27%，紛紛對於經濟前景難以樂觀。依照過去經驗，往年出現殖利率曲線倒掛現象後，大約隔8個月至1年左右，衰退才會來襲。若按照這個時間推測，下一波經濟衰退侵襲美國的時間點，大概會落在美國2020年總統大選，對於川普選情的變數也跟著加大。

另外在貨幣方面，美元持續走強，正對金融市場帶來三大威脅，包括擠壓美國企業獲利、衝擊原物料商品價格，都可能加劇新興市場資產賣壓，投資人該如何看待? 對此，呂忠達表示，除了美元以外，還可以同時搭配其他指標參考。舉例來說，近期黃金、日圓、比特幣的走強，甚至在上個月，標準普爾500指數的股息率竟然十年來首次超過30年期美國國債收益率，其實這些都反映著市場極度恐慌的跡象，對投資、生產製造、經貿都是負面的衝擊。整體來說，以美元為首，旁及其他的金融商品在投資上還是要相對保守，以安全及避險為主。

▼更多專訪的內容，將會在9月14日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。



