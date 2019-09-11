「台灣對我們來說完全沒用」！　索羅門總理表態了

▲總統蔡英文訪問索羅門群島時，蘇嘉瓦瑞親自到機場迎接。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者王致凱／綜合報導

索羅門群島友邦關係亮紅燈，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）接受訪問表示，台灣對索羅門而言「毫無用處」，並暗示中國大陸能夠與澳洲相抗衡，將會是更好的邦交國。

《澳洲人報》（The Australian）11日報導，蘇嘉瓦瑞接受澳洲國立大學太平洋與中國專家史密斯（Graeme Smith）訪問時表示，與台灣不同的是，中國能夠直接給予索羅門援助，不需要遷就於澳洲。他直言，「老實說，在經濟和政治方面，台灣對我們毫無用處。」

報導指出，蘇嘉瓦瑞向來提倡與台灣保持外交關係，但他此一表態，顯然是索羅門準備台灣斷交、轉與中國建交的一次強烈信號。

蘇嘉瓦瑞還提到，他2006年間曾派40名警官到台灣受訓，時任澳洲外長唐納（Alexander Downer）卻親自走訪台灣，要求當局停止訓練，強調索羅門群島是澳洲的地盤。蘇嘉瓦瑞說，「如果換成中國，他們根本不會甩唐納，還會把他轟走。他們會說，『滾出去，這是主權政府作出的主權決定』。」

蘇嘉瓦瑞於今年4月大選後回鍋擔任總理，當時就曾表示新政府正重新考慮與台灣的外交關係。報導提到，今年5月，有數名國會議員要求他在半年內轉與北京當局建交，否則就要提出不信任動議，但也有16名議員主張繼續與台灣保持邦交。