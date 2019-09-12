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影／謝龍介爆百斤文旦遭棄埤塘　質問農委會「你的果醬這樣做的？」

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▲▼國民黨團副書記長童惠珍、台南市議員謝龍介、農民林佳新召開「農委會丟棄文旦抓到了！抓到了！」記者會 現場播放大批文旦被丟棄埤塘影片。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝龍介踢爆大批文旦被丟棄埤塘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台南市議員謝龍介12日在記者會踢爆，農委會大量收購文旦後，稱是拿去製作精油等加工品，如今卻大量被棄置在花蓮瑞穗、鳳林，總數量上看400萬斤，甚至連面積兩千平方公尺的埤塘都被丟棄滿滿的文旦，讓謝龍介狂酸「原來你的果醬是這樣做的。」

農委會今年提前啟動全台大果收購機制，將不符市場規格、超過1台斤的「格外品」文旦大果，以每台斤10元收購，調節產地價格，讓大果文旦不會流通到市場，而是進入加工體系，而收購的果品會加工製成柚糖、精油及清潔劑等產品。

不過，謝龍介12日公佈空拍影片及照片，包括鳳林綜開段322號一帶，整地面積約6000平方公尺，粗估200萬斤以上的文旦被丟棄，更驚悚的是在瑞穗瑞燕段1號的埤塘，從空拍影片可以看到，埤塘面積有兩千平方公尺，滿滿都是文旦，且都沒有去商品化，導致有部分人撿出來拿到市場或自己食用，這些文旦有沒有問題？要求農委會出面說明清楚。

謝龍介痛批，每一顆文旦都是農民的心血，農委會說要把這些文旦做成果醬、精油、洗潔劑等加工品，用一公斤16塊收購，「原來你的果醬是這樣做的？丟在埤塘裡再拿出來做果醬？」另外，這些契作廠商，錢已經付了聞但卻沒加工被丟棄，呼籲檢調單位啟動調查，所有加工廠商合約怎麼寫的，為何收購這些大果都沒有去商品化，導致部分被丟棄文旦流入市面。

出席記者會的農民林佳欣則說，他們已查證過，這些都屬於農會的地，文旦也都是農會收購的，卻欺騙農民是拿去做加工品，農委會有義務釋疑。立委陳宜民也痛批，韓國瑜如果當總統不會讓這件事發生，直呼這次不是假新聞，都有空拍影片作證，農民心已在淌血。

▼謝龍介公佈文旦被大量丟棄影片。

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