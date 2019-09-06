　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最優質台南文旦　首度進軍加拿大市場帶來故鄉的滋味

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府首次率團在加拿大辦理以文旦為主題的促銷活動，希望帶給海外僑胞們最難忘的故鄉滋味。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府首次率團在加拿大辦理以文旦為主題的促銷活動，希望帶給海外僑胞們最難忘的故鄉滋味。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府首次率團在加拿大辦理以文旦為主題的促銷活動，開幕活動訂於加拿大時間9月7日上午11時許，於加拿大溫哥華的國華超市舉行，希望帶給海外僑胞們最難忘的故鄉滋味。

文旦是台灣在中秋節不可或缺的應景水果，全台又以台南麻豆文旦的歷史最為悠久。為推廣台南文旦和農產加工食品，台南市政府委託外貿協會於9月6日至13日在加拿大辦理「台南文旦暨農產加工品展售會」，串連英屬哥倫比亞省，亞伯達省，緬尼托巴省，安大略省和魁北克省等5大省份於國華超市、Price Smart及H Mart超過20家超市進行文旦促銷和台南農特產品展售。

加拿大有超過180萬名華人，種族多元，經濟高度發展且因為位於高緯度，在蔬果種類上和熱帶國家區別很大，是台灣農產食品外銷深具潛力的市場。為推廣台南的農特產品，擴大文旦在加拿大的通路銷售，台南市政府與外貿協會合作在加拿大的3大主流超市國華超市、Price Smart及H Mart辦理農產展售會，除應景的文旦外，包括火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、鹽水意麵、關廟麵、蓮藕粉、牛蒡、牛蒡乾、果乾等等臺南在地美味，現場都可試吃採購，一解在地華僑的思鄉之情外，更可以推介具濃濃台灣味且優質的農特產品給加拿大消費者。歡迎對台灣農產食品有興趣的朋友們共襄盛舉。

ET快訊
日學者PO文打臉韓國瑜「等25分鐘」　萬名網友洗版道歉：很對
「等25分鐘」惹怒日學者！韓國瑜晚間回應了
前陸戰隊男吸膠「頭殼壞去」　勒死70歲嬤「性侵屍體」下場超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

真實事件改編！少女懷孕靠努力考上國立大學　勵馨微電影上映

桃園農田水利會釣魚比賽　宋文祥258台斤拿下總重量冠軍

最優質台南文旦　首度進軍加拿大市場帶來故鄉的滋味

交大獲視芯公司捐贈小鼠晶片發展系統　升級AI人工智慧系統

大雨傾盆路樹傾倒騎士摔傷　警民凌晨合力完成路障清除

深夜救命人！天雨路滑老婦跌破頭鮮血直流　泰源警急送醫

胡志明國際旅展搶攻越南觀光市場　屏東越來越好玩

台南佳里分局3所卸新任所長布達交接　斯儀仙期勉匡靖治安

南投華山基金會關懷獨居老人　「回家看看」特展26日登場

中秋連假搭乘39條「台灣好行」路線　全票者享刷卡半價

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

真實事件改編！少女懷孕靠努力考上國立大學　勵馨微電影上映

桃園農田水利會釣魚比賽　宋文祥258台斤拿下總重量冠軍

最優質台南文旦　首度進軍加拿大市場帶來故鄉的滋味

交大獲視芯公司捐贈小鼠晶片發展系統　升級AI人工智慧系統

大雨傾盆路樹傾倒騎士摔傷　警民凌晨合力完成路障清除

深夜救命人！天雨路滑老婦跌破頭鮮血直流　泰源警急送醫

胡志明國際旅展搶攻越南觀光市場　屏東越來越好玩

台南佳里分局3所卸新任所長布達交接　斯儀仙期勉匡靖治安

南投華山基金會關懷獨居老人　「回家看看」特展26日登場

中秋連假搭乘39條「台灣好行」路線　全票者享刷卡半價

《聲林2》土撥鼠「面具揭密」　蕭名棻：大家誤會很深

沈玉琳翻出高市府新女神「地表最辣照」　白喬茵羞紅：喔！好吵喔　　

不斷更新／班華德演出3上3下　4局結束桃猿3：0富邦

華為發布FreeBuds 3無線耳機　外媒：安卓手機的降噪版AirPods

台北公開賽／2015世青後再對決　渡邊航貴復仇呂家弘

中職／蹲捕場數增加　廖健富：解讀比賽能力有進步

奶茶妹妹曬校門口照：拿到offer沒去！　網一查校名驚呆「領袖搖籃」

8月物價指數年增0.43%　菜價漲14.5%最多、蛋價跌8.1%最有感！

中職／曾在二軍都無法先發　岳東華穩定輸出重拾自信

鄰居夫妻「半夜吵架摔玻璃」　隔2日送禮賠罪...她卻拒收！真相笑炸

地方熱門新聞

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

兒子癌逝、孫子昏迷！高雄76歲..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

水湳洞停車場改善工程14日啟用

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

男失業情傷「人生崩潰」燒炭　警..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

颱風過後漂流木多　農業局：勿亂..

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

台南市四分局官警榮陞

南警六分局鹽埕所所長吳俊祥布達

台南今年火警件數減少3成

更多熱門

相關新聞

台南佳里分局3所卸新任所長布達交接

台南市警佳里分局9月6日舉行佳里派出所等3所所長布達交接典禮，原佳里所所長吳俊祥調陞六分局鹽埕派出所警務員兼所長，配合所長職務出缺，兼顧職務輪調與適才適所等原則，並考量人才培育及潛力激發等面向，調整佳里、西港、七股等三所所長。

台南學甲區頭港鎮安宮中秋大放送

台南歸仁警分局偵查隊長、所長6人異動

台南麻豆分局麻豆、下營所新任所長布達

加拿大總理批中國「任意拘留」

關鍵字：

台南文旦加拿大故鄉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本人25分鐘

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面