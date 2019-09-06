最優質台南文旦　首度進軍加拿大市場帶來故鄉的滋味

▲台南市政府首次率團在加拿大辦理以文旦為主題的促銷活動，希望帶給海外僑胞們最難忘的故鄉滋味。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府首次率團在加拿大辦理以文旦為主題的促銷活動，開幕活動訂於加拿大時間9月7日上午11時許，於加拿大溫哥華的國華超市舉行，希望帶給海外僑胞們最難忘的故鄉滋味。

文旦是台灣在中秋節不可或缺的應景水果，全台又以台南麻豆文旦的歷史最為悠久。為推廣台南文旦和農產加工食品，台南市政府委託外貿協會於9月6日至13日在加拿大辦理「台南文旦暨農產加工品展售會」，串連英屬哥倫比亞省，亞伯達省，緬尼托巴省，安大略省和魁北克省等5大省份於國華超市、Price Smart及H Mart超過20家超市進行文旦促銷和台南農特產品展售。

加拿大有超過180萬名華人，種族多元，經濟高度發展且因為位於高緯度，在蔬果種類上和熱帶國家區別很大，是台灣農產食品外銷深具潛力的市場。為推廣台南的農特產品，擴大文旦在加拿大的通路銷售，台南市政府與外貿協會合作在加拿大的3大主流超市國華超市、Price Smart及H Mart辦理農產展售會，除應景的文旦外，包括火龍果、蜂蜜柚子茶、柚子蔘、台南越光米、鹽水意麵、關廟麵、蓮藕粉、牛蒡、牛蒡乾、果乾等等臺南在地美味，現場都可試吃採購，一解在地華僑的思鄉之情外，更可以推介具濃濃台灣味且優質的農特產品給加拿大消費者。歡迎對台灣農產食品有興趣的朋友們共襄盛舉。