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影／花蓮現「文旦海」！農民控收購被當垃圾丟　農委會回擊：故意扭曲

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記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲8月30、31日到花蓮、台南推廣文旦，並指要收購目標800萬台斤做加工，但今（12日）國民黨團怒控，農委會收購格外品後卻亂丟在花蓮瑞穗鄉和鳳林鎮，形成一片「文旦海」，讓農民的血汗成垃圾，要求陳吉仲出面講明白。

▲▼農民怒控農委會收購文旦格外品稱要做加工，卻棄置在花蓮縣瑞穗鄉、鳳林鎮，變成「文旦海」。（圖／林佳新提供）

▲民怒控農委會收購文旦格外品稱要做加工，卻棄置在花蓮縣瑞穗鄉、鳳林鎮變成「文旦海」。（圖／林佳新提供）

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陳吉仲8月31日在臉書指出，總統蔡英文給農委會的任務是要維持農產品好價格、增加農民收入，所以今年很早就開始執行文旦的果收購，目標800萬台斤拿去做加工。由於文旦除了果肉，其他的部分也都可以做許多加工品，因此當農委會把價格比較便宜的大果收去做加工，市場上的價格就可以維持在很好的水準。

▲▼農民怒控農委會收購文旦格外品稱要做加工，卻棄置在花蓮縣瑞穗鄉、鳳林鎮，變成「文旦海」。（圖／林佳新提供）

▲有花蓮農民接受媒體訪問透露，自己到現場看確實是一片文旦海，還有人去撿。（圖／林佳新提供）

國民黨團和花連農民今天不滿怒批，農委會補助東部地區成立文旦策略聯盟，瑞穗、玉溪農會收購格外品，農委會更啟動全台4800噸大果收購，每台斤10元，光花蓮就占2400噸。農民怒指，陳吉仲當時稱大果收購後將進行加工，包括果皮製成柚糖、精油及清潔劑等，也和廠商聯繫投入生產，要增加農民收益，現在卻被棄置，出示空拍圖佐證。

農糧署東區分署作物生產課長吳秉叡指出，今年截至目前收購了1800噸文旦，其中1000噸做肥料，不過這需要須等一段時間發酵才能做堆肥，而這些文旦全都是次級品，原因是大果沒市場價值，投入市場會拉低價格，所以會依品質分類成可不可製成加工品。

▲▼農民怒控農委會收購文旦格外品稱要做加工，卻棄置在花蓮縣瑞穗鄉、鳳林鎮，變成「文旦海」。（圖／林佳新提供）

▲瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，這些是要用來做堆肥，不是亂倒。（圖／林佳新提供）

有花蓮農民接受媒體訪問透露，自己到現場看確實是一片文旦海，還有人去撿，他認為農委會很蠢，因為要收購，不管是要做加工還是肥料等都可，但相關配套措施卻沒有，比如要有加工、堆肥廠，今天感受不好的是向農民稱收購做加工，結果全部倒掉。這位農民反問記者，如果這些數量這麼多的文旦真的可以做加工，會被倒在那裡？

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，這些收購的文旦都是「次級品中的次級品」，要用來做堆肥，由於文旦不易腐爛，才找一塊農會的地放，經幾天曝曬，才能讓土壤改良作堆肥，因此「絕對不是亂倒」。

▲▼農糧署署長胡忠一。（圖／記者許展溢攝）

▲胡忠一表示，不實謠言讓人覺得很不可思議。（圖／記者許展溢攝）

農糧署署長胡忠一今天下午1點也特別對此召開「文旦之亂再起，農民唾棄政客造謠」記者會，並透過影片邀請農民一起出面澄清不要看圖說故事。胡忠一強調，對於這樣的指控很沉重、遺憾，反批講這些話的政治人物不知道是不是沒做功課，還是故意扭曲，講話要負責任，自己身為農家子弟，聽到這些心裡淌血，認為不該這樣，在民主國家要有先進作為跟講法，去講一些故意讓農民今年收益不好很糟糕。胡忠一強調，這是不實謠言，讓事務官覺得很不可思議。

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