《角頭2》「慶哥」鄭人碩西門町逛超商！見單警壓制毒蟲　飛奔上前幫戒護

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局日前追捕1名嫌犯，但因支援部隊走散僅單警面對毒蟲，警方將毒蟲壓制後維持動作等待後續警力抵達；而這時曾演出角頭2的藝人鄭人碩正巧到超商購物，見狀立即化身正義哥上前協助警方戒護，最後毒蟲順利被警方帶回偵訊。

▲藝人鄭人碩（左）曾演出多部電影，11日在西門町逛街時協助警方逮毒蟲。（圖／記者邱中岳攝）

警方表示，11日晚上6時許，萬華分局警備隊警員發現1名34歲的林姓毒蟲形跡可疑，4名警員分頭追捕，最後1名警力將人壓制在漢口街的超商。

但因後續支援警力尚未抵達現場，當時僅單警在場壓制嫌犯並搜索，正巧有位「正義哥」到超商買飲料，見狀前協助控制毒蟲行動。

警方順利在男子身上搜出2包安非他命毒品，警方此時抬頭仔細看這名「正義哥」，沒想到竟是知名演員鄭人碩，事後鄭則在警方到場後拿了瓶飲料結帳離開，鄭此舉也引起附近民眾圍觀注意，離開時還被粉絲認出揮手打招呼。

▲萬華分局長張隆興感謝鄭人碩的協助幫忙，於12日致贈感謝狀致謝。（圖／記者邱中岳攝）

事後警方依法將毒蟲送辦，也相當感謝鄭人碩的協助，並透過鄭人碩粉絲團留言想表達感謝之意，於12日由萬華分局長張隆興致贈感謝狀。分局長張隆興表示，「相當感謝鄭人碩的見義勇為，也避免有人犯逃脫的情事發生」。

鄭人碩則指出，「平常就是一個蠻雞婆的人，遇到需要幫忙的地方就會幫忙」，更指出當天是替兒子的保險與理專相約，遇到警員需要協助才上前幫忙。

▲鄭人碩11日在超商與理專談論保險事宜，見到警方需要協助趕忙上前幫忙。（圖／記者邱中岳翻攝）

37歲的知名藝人鄭人碩，出道後拍過多部電視劇、電影，而在2015年以電影《醉．生夢死》榮獲第17屆台北電影獎最佳男配角，後來又在2017年演活角頭2中的「慶哥」，最後也獲得第20屆台北電影獎。

鄭人碩在電影《角頭2：王者再起》穩居台灣電影2018年票房冠軍。更以《角頭2：王者再起》及《人面魚：紅衣小女孩外傳》兩片，榮膺2018年票房最高演員。

2019年1月，鄭人碩更以電視電影《薛丁格的貓》勇奪亞洲電視大獎最佳男主角。6月以電影《寒單》提名台北電影獎最佳男主角。7月以《薛丁格的貓》榮登東京短片電影節最佳男主角。

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