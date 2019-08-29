衝撞害汐止警撞分隔島殉職　無照男拿不出5萬保金改限制住居

▲害警撞死的王姓嫌犯被限制住居。（圖／記者郭世賢攝）

記者游宗樺／新北報導

汐止派出所31歲警員薛定岳28日下午追緝王姓毒蟲，不幸遭對方衝撞摔車，最後撞上分隔島殉職。24歲王姓男子落網後，一度傳出是下午到朋友家拉K，但他辯稱是無照駕駛才心虛逃逸。警方訊後，依肇事逃逸、過失致死罪、公共危險罪嫌將人移送基隆地檢，檢方諭令5萬元交保候傳，但因王嫌覓保無著，改限制住居。

薛警28日下午5點多在汐止區新台五路巡邏，發現王男騎車不穩，疑似酒駕，要求對方停車受檢。不料王男拒檢加速逃逸，雙方一路追逐6公里，在基隆市七堵區、民德二路福山街口發生擦撞，導致薛倒地滑行，連人帶車撞上分隔島，送醫搶救後仍因顱內出血宣告不治。

▲汐止警薛定岳追王姓犯嫌，自撞彈飛分隔島倒血泊亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

薛警的雙親與哥哥得知意外發生後，於昨夜從彰化老家搭高鐵北上，由汐止分局派專車陪同接送至國泰醫院。當薛母親眼看到愛子成冰冷遺體，當場抱著愛子的遺體痛哭失聲，而薛父則忍痛在旁安撫，場面哀戚令人不捨。

根據警方調查，王姓嫌犯現年24歲，落網時酒測濃度為零，有妨害公務、詐欺等多項前科，駕照才剛被吊銷，自稱無照駕駛才會心虛逃逸，訊後被依肇事逃逸、過失致死等罪嫌移送基隆地檢署，諭令5萬元交保候傳，但是王嫌覓保無著，被改限制住居，須按指定時間向轄區派出所報到。

汐止警方透露，王嫌身上疑似持有毒品，事發前剛與友人吸毒拉K，才會拒檢逃逸，但詳細案情和車禍肇責還要進一步釐清。

