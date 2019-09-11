　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒蟲缺錢改當「拉拉隊」　偷車尾隨婦人狠奪皮包...得手2百元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱中岳／台北報導

1名男子8月份時在北市承德路偷走一台未拔鑰匙的機車，事後又伺機找尋下手目標，鎖定1名婦人尾隨直接奪走婦人包包，但裡面卻僅有現金2百多元以及一串鑰匙，警方事後逮人訊後依照搶奪、竊盜等罪嫌送辦。

▲▼新北市1名毒蟲到北市承德路偷走機車，再尾隨1名婦人伺機下手搶走皮包，得手2百元。（圖／記者邱中岳攝）

▲新北市1名毒蟲到北市承德路偷機車，再尾隨1名婦人伺機下手搶走皮包，得手2百元。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，51歲的林姓男子，8月初搭公車到北市承德路、庫倫街口，隨機在路邊偷走鑰匙未拔的機車，在附近繞了10分鐘左右，見到46歲的陳姓婦人落單，竟直接搶走婦人包包，氣得婦人直接大喊「搶劫唷」。

警方事後追查，發現林男在新北市犯下多起竊車案件，且多數都在淡水一帶，懷疑這名「機車大盜」就住在淡水附近循線展開追查，最後在8月中旬前往林嫌位於淡水的住處逮人。

▲▼新北市1名毒蟲到北市承德路偷走機車，再尾隨1名婦人伺機下手搶走皮包，得手2百元。（圖／記者邱中岳攝）

▲新北市1名毒蟲竟先搭公車到北市承德路偷機車，最後在附近尋找下手目標。（圖／記者邱中岳攝）

林嫌到案後供稱，當時見到婦人一個人走在哈密街巷弄內的人行道，便尾隨騎上人行道，趁婦人不注意下手，得手後發現婦人包包內僅2百多元還有一串鑰匙，最後將贓車丟棄在公車站附近搭公車逃逸。

警方表示，林嫌平時無業，且除了犯下多起竊車案件外，更是毒品人口，警方不排除係因缺錢買毒才會犯案，最後也呼籲婦人，千萬要保管好自身財物，單獨走在巷弄時，應隨時注意是否有人尾隨。

超爽DER！點我現賺 2200

【其他新聞】

長髮女感情不順留書「對不起媽媽」離家　傳一張手腕照嚇壞家人

Gogoro警車「每月限騎3百公里」是瞎扯　北市警：依分局特性定資費

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑海外交易掏空美亞鋼管3億元　美麗華集團黃春發遭搜索約談

只不過停在樹下一晚…螞蟻雄軍硬搭「霸王車」　民眾PO網求救

施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音：沒有這句話

真理女大生半夜返宿遭熊抱　49歲狼詭辯：以為是前女友

遭販毒集團「懷疑是線人」！鹹水雞販身中16刀...心臟遭利刃刺穿　黑車丟包醫院畫面曝光

女通緝犯逃亡13年　台中開髮廊當幌子再騙30多人得手近3億

索賄3950萬元判刑定讞　前立院秘書長林錫山應執行13年

他襲胸遭逮嗆警：只有3CM！入監「鐵碗挖牆」逃獄　所內狂奔還咬傷管理員

台漁船摩里西斯起火沉沒　26船員全獲救！漁民嘆討海人的悲哀

肌肉型男演員周長輝被逮　坦承吸安否認販毒...警盯他2個月

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

疑海外交易掏空美亞鋼管3億元　美麗華集團黃春發遭搜索約談

只不過停在樹下一晚…螞蟻雄軍硬搭「霸王車」　民眾PO網求救

施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音：沒有這句話

真理女大生半夜返宿遭熊抱　49歲狼詭辯：以為是前女友

遭販毒集團「懷疑是線人」！鹹水雞販身中16刀...心臟遭利刃刺穿　黑車丟包醫院畫面曝光

女通緝犯逃亡13年　台中開髮廊當幌子再騙30多人得手近3億

索賄3950萬元判刑定讞　前立院秘書長林錫山應執行13年

他襲胸遭逮嗆警：只有3CM！入監「鐵碗挖牆」逃獄　所內狂奔還咬傷管理員

台漁船摩里西斯起火沉沒　26船員全獲救！漁民嘆討海人的悲哀

肌肉型男演員周長輝被逮　坦承吸安否認販毒...警盯他2個月

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

社會熱門新聞

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

攔車被勸阻！新莊暴走哥拿刀狂砍..

殺女友媽媽！他前一晚怕了　逆女..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

放老公對小三「遮胸」慾照　她砸..

台中孝子付千萬元醫藥費！驚覺媽..

惡男白嫖遭譏　怒虐殺流鶯

情侶溺斃蘭潭　爸悲：才交往3個..

女童控遭性侵！法官改判無罪：她..

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起..

後車斗鬆脫　擊落騎士當場身亡

妻遭丈夫開車拖行　熱心司機助送..

月偷3萬元金莎　吃光...胖一..

更多熱門

相關新聞

騙每月10萬包養　男性侵完還偷錢

台南黃姓男子明知自己沒有能力包養異性，仍在今年3月透過iPhone連上交友網站，並以每月10萬元為誘餌，約女子小莉（化名）見面，後來女方反悔，他卻拿對話截圖威脅，接著將人帶到摩鐵性侵，過程中還偷走對方皮包內的1200元現金，最後一共挨告強制性交、強制猥褻以及竊盜3罪，被法官判處4年9月有期徒刑，全案仍可上訴。

收巨款轉帳　美夫妻買跑車惹重罪

電動車擅到夾娃娃機店充電涉竊盜

女子騎電動車闖店　偷充電10小時

派出所洽公5分鐘8萬元遭朋友偷走

關鍵字：

毒蟲拉拉隊皮包搶奪竊盜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面