毒蟲缺錢改當「拉拉隊」　偷車尾隨婦人狠奪皮包...得手2百元

記者邱中岳／台北報導

1名男子8月份時在北市承德路偷走一台未拔鑰匙的機車，事後又伺機找尋下手目標，鎖定1名婦人尾隨直接奪走婦人包包，但裡面卻僅有現金2百多元以及一串鑰匙，警方事後逮人訊後依照搶奪、竊盜等罪嫌送辦。

▲新北市1名毒蟲到北市承德路偷機車，再尾隨1名婦人伺機下手搶走皮包，得手2百元。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，51歲的林姓男子，8月初搭公車到北市承德路、庫倫街口，隨機在路邊偷走鑰匙未拔的機車，在附近繞了10分鐘左右，見到46歲的陳姓婦人落單，竟直接搶走婦人包包，氣得婦人直接大喊「搶劫唷」。

警方事後追查，發現林男在新北市犯下多起竊車案件，且多數都在淡水一帶，懷疑這名「機車大盜」就住在淡水附近循線展開追查，最後在8月中旬前往林嫌位於淡水的住處逮人。

▲新北市1名毒蟲竟先搭公車到北市承德路偷機車，最後在附近尋找下手目標。（圖／記者邱中岳攝）

林嫌到案後供稱，當時見到婦人一個人走在哈密街巷弄內的人行道，便尾隨騎上人行道，趁婦人不注意下手，得手後發現婦人包包內僅2百多元還有一串鑰匙，最後將贓車丟棄在公車站附近搭公車逃逸。

警方表示，林嫌平時無業，且除了犯下多起竊車案件外，更是毒品人口，警方不排除係因缺錢買毒才會犯案，最後也呼籲婦人，千萬要保管好自身財物，單獨走在巷弄時，應隨時注意是否有人尾隨。

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