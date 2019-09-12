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不只總統大選新聞　35媒體串連續報導「氣候變遷」

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▲▼ 響應聯合國將召開的氣候行動高峰會，由政大傳播學院號召媒體機構響應，將在本月16日起連續一周報導氣候相關議題。（圖／記者崔至雲攝）

▲響應聯合國氣候行動高峰會，政大號召媒體機構響應，將在本月16日起連續一周報導氣候相關議題。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「氣候行動高峰會」23日將在紐約聯合國總部召開，英美等國目前有170多家媒體發起活動，從「峰會」前一周的16日開始，邀請全國新聞界依據各自的條件與形式，連續一周以重要的版位或時段，報導或評論氣候相關議題。政治大學傳播學院對此也邀請21家平面、電子媒體，及14所新聞傳播學術單位一起響應該活動。

政大傳播學院今舉辦「讓地球降溫，台灣動起來」記者會，傳播學院院長郭力昕指出，台灣作為地球公民的一員，我們不應該失職，希望透過這項行動提醒民眾，除了總統大選之外，還有更迫切的氣候議題需要關注，「媒體、學界有責任，讓全社會，以及執政團隊、在野政黨，都意識到，除了總統大選以外，我們其實還有更迫切的事情。」

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▲▼全球各大城市學生罷課抗議政府無視氣候變遷。（圖／路透）

▲全球各大城市學生日前發起罷課抗議政府無視氣候變遷。（圖／路透社）

公視新聞總經理蘇啟禎指出，氣候變遷是大家共同面臨的問題，希望透過大家共同串聯，氣候變遷議題操作能更多元，讓民眾更有感，也為全球環境改善盡心力。

卓越新聞獎基金會執行長邱家宜指出，希望透過這次的行動，讓學術界的研究資料轉化讓民眾瞭解，氣候變遷對人類有很大影響，這次除了響應國外媒體，同時也希望能展現深刻反省，盡地球公民的責任，讓民眾及媒體知道，「世界上除了郭台銘要不要參選外，還有其他事情在發生」。

政大新聞系主任劉慧雯表示，從過去研究可發現，很多閱聽人關注氣候變遷議題，但要採取行動時，卻欠缺導引式的資訊內容，如果能有媒體幫忙，閱聽人在接收資訊的過程裡，就可以得到直接有效的導引，要採取對氣候變遷有效手段的門檻，就會低很多。
 

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