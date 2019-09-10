「缺席會損害全球利益」　加拿大支持台灣參與ICAO大會

▲台灣沒有收到國際民航組織的邀請。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

聯合國屬下國際民航組織（ICAO）大會本月24日將於加拿大蒙特婁展開，我國今年未能受邀參與。《環球郵報》報導，針對台灣爭取受邀出席ICAO大會的努力，加拿大政府對此表示支持，加國支持台灣有意義地參與國際組織，台灣若缺席，會損害全球利益。

報導指出，台灣曾是ICAO創始會員國之一，不過聯合國1970年代開始只認定中國為代表後，我方就被排除在組織外，「為了妥善管轄領空，台灣表示必須參與第40屆三年一次的ICAO大會。」加拿大政府回應媒體提問時，則支持邀請台灣出席位於蒙特婁的大會。

加拿大全球事務部發言人貝布考克（John Babcock）表示，「加拿大支持台灣有意義參與國際組織，那裡有實質必要履行的責任，台灣的缺席會損害全球利益。」加國官方措辭謹慎，沒有表明完全支持讓台灣成為ICAO正式會員。

事實上，我國2013年曾被正式邀請，不過與北京關係緊張的總統蔡英文2016年上任後，我方就沒有受邀。渥太華大學台灣研究共同主任史國良（Scott Simon）表示，中國成功發起讓台灣被踢出在ICAO之外的活動。

去年12月，加拿大依據美國的引渡要求，逮捕華為財務長孟晚舟。隨後，北京逮捕2名加國公民，並停止購買油菜籽與大豆，還禁止加國進口豬肉、牛肉。加中關係陷入緊張。

卑詩大學公共政策與全球事務教授姜聞然（Wenran Jiang）則說，他不熟悉有關ICAO爭端的細節，但敦促渥太華要小心，避免加深與北京的緊張關係。他認為，加拿大面臨的風險，是中國認為加國總理杜魯道對中方採取消極行動，正如加國支持香港爭取民主的示威者。

姜聞然表示，加拿大必須做出準確判斷，不是進一步讓關係惡化，「或被認為我們支持香港示威或支持台灣更廣泛的角色。如果加拿大行為被視為帶有敵意，我認為我們關係會更糟。」

中國駐加拿大大使館重申，涉及到國際組織方面，只有中華人民共和國代表中國，「關於中國台灣地區參與包括ICAO的國際組織活動問題，中方立場一致且明確，這個問題必須按照一中原則來處理。」

台灣駐加拿大代表陳文儀則表示，一中政策不代表要忽視台灣，「我們討論的是技術性的會議，這不是在談認可中國。」他補充，中國的行為不用說就是霸凌，「在這例子上，我們不是他們的一部分。他們沒辦法控制台北飛航情報區域，所有乘客都仰賴我們。」

加拿大全球事務部的聲明，是建立在G7外長會議4月簽署的公報；內容指出，出於政治目的而排除一些成員會損害航空安全。加拿大航空運輸協會主席麥肯納（John McKenna）表示，考量到台灣處理國際航班的數量，邀請台灣參與ICAO大會是合理的，「這關乎航空安全，從嚴格的操作與非政治角度來看，我相信台灣應該在那裡。」