大港不唱爆「查水錶」疑雲　文化局喊冤：無法對公司實質查帳

▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

深耕16年的「大港開唱」11日在官方粉絲專頁宣布「大港開唱明年將會停辦」，內文之中提到「明顯感受不到市府對大港的支持」，引來不少音樂人和樂迷對於韓政府的不滿；不過高市府文化局喊冤，鄭重澄清絕無此事，更表示至今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位宣布停辦，卻歸咎於市府不支持。

大港開唱透過臉書專頁表示「今年初開始至今，我們感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至到市長在面對質詢大港的回應，我們已經明顯感受不到市府對大港的支持」，也引來不少音樂人及樂迷抗議，不斷有人在臉書留言「全力罷免韓國瑜讓大港回來」，甚至還有傳言指出大港開唱被「查水表」，全將矛頭指向韓市府。

▲文化局主任秘書劉秀英 。（圖／記者賴君欣攝）

不過高市文化局鄭重澄清絕無此事，文化局主任秘書劉秀英表示「新市府上任後持續補助經費及投入行政資源，何來不支持？且文化局至今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位宣布停辦，卻歸咎於不府不支持，實在有失公允、不公平」。

另外針對查水表疑雲，文化局說「民代針對局處施政及經費把關或要求提供資料屬議員權責，而政風單位針對民代或外界質疑，向相關局處調閱資料以供查核也是依規定辦理，並非針對特定對象，況且市府政風單位也不能向民間公司進行實質查帳，何來查水表之說」。