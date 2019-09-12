正妹夜店喝掛控3男撿屍性侵　氣拿內褲檢驗…只採到別人DNA

▲小希酒醒發現自己躺在摩鐵的房間床上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名正妹小希（化名）2017年7月間與朋友上夜店狂歡，喝醉後被李姓男子等3人帶走，等到清醒時才發現自己全身赤裸躺在摩鐵床上，懷疑遭到性侵，嚇得馬上報警。然而，檢警採驗小希內褲上的DNA，卻與這3人不符，最後新北地檢署檢察官依缺乏直接或間接證據，不起訴3人。

小希在事發當天與友人相約到台北市信義區的夜店玩樂，期間因為喝酒喝到「斷片」，被李男及另外兩人開車載到附近的摩鐵，直到隔天中午才酒醒，但她醒來之後發現自己全身赤裸，還躺在空無一人的摩鐵房間內，加上下體有明顯的疼痛感，這才驚覺自己可能遭到性侵，嚇得馬上跑去報警並驗傷提告。

▲小希的內褲並未驗出3人的DNA。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

但3人到案後皆否認性侵，李男還辯稱，3人在夜店喝酒時就與小希有互動，甚至有發生比較親密的行為，前往摩鐵之前也有取得同意，沒想到小希因為喝醉酒，還在車庫裡嘔吐，經過一番清理才將人扶上二樓房間休息，後來他想進一步發生性關係，被拒絕之後就作罷，並未真的出手。

離奇的是，檢警採驗小希的貼身衣物，雖然有驗出一名男性的DNA，卻與遭指控的3人不符，加上僅憑對話截圖、友人之間的錄音內容，仍無法斷定有遭到性侵，縱使李男沒有通過測謊，也只能作為補強證據，而非絕對的憑據。最後檢方因為缺乏直接或間接證據，處分不起訴3人。