退租前遭網紅房東性侵！19歲女孩飯店內留遺書　一聽法院判決痛哭

▲張蔚婷向網紅房東短租房子，卻遭到性侵。（圖／記者黃克翔攝）



大陸中心／柯振中報導

「我真的是喜極而泣…」大陸19歲的女孩早前因為實習工作，從山東搬到浙江杭州，期間向一名網紅短租了房子，沒想到退租前竟遭對方性侵，讓她崩潰在報案期間暫住的飯店留下遺書，準備自我了結。杭州市拱墅區法院的判決6日出爐後，讓她瞬間痛哭，「現在我覺得所有的委屈都值了。」

綜合陸媒報導，微博帳號「Z張蔚婷」指出，她18歲時為了實習工作，從山東搬到浙江杭州，期間向大陸網紅樓家豪短租2個月的房子。約期結束時，張蔚婷為了感謝樓家豪，想要請對方吃飯，沒想到回家時竟被樓男強行按在牆上，還差點被搶走房門鑰匙。

被按在牆上時，對方的電話剛好響起，張蔚婷本想趁樓男接電話時，趕快開門，把自己反鎖在房間，卻因為速度不夠快，導致樓男趁隙闖入，隨後又被推倒在床上，被對方強行脫衣、摸私處得逞。

▼張蔚婷表示，遭到性侵後，自己沒有活下去的慾望。



張蔚婷受到侵犯，奮力踹開樓男，往門外狂奔，同時打電話向表哥求救。樓男發現警察上門後，乖乖與警方到派出所做筆錄；張蔚婷原以為得救了，沒想到要搬回個人物品時，樓男的父母竟擋在她面前，威脅「敢讓樓家豪進去（坐牢），就弄死妳」，讓她受到不小的驚嚇。

警方受理後，卻對張蔚婷說，沒有檢測到任何指紋，客廳的監視器也沒有拍到任何影像，而且「沒有意義告知（DNA）檢測結果」，讓她又崩潰了一次。

隨後，張蔚婷相當沮喪，甚至一度在暫住的飯店內寫了遺書，準備與世長辭，經過內心掙扎，才決定上網曝光這起事件；沒想到，事件曝光後，許網友站出來指控，曾經遭到樓男猥褻。

▼犯下性侵案的網紅樓家豪在當地小有名氣。（圖／翻攝自微博）



經過了近1年的審理，杭州市拱墅區法院6日判定，被告樓家豪犯了強姦罪，判處2年有期徒刑。此外，樓男的父母也因威脅他人，被判處人民幣1000元（約新台幣4453元）的罰鍰。

她得知樓男被判刑的消息後，崩潰在微博上表示，正義會遲到但不會缺席，「我真的喜極而泣！我不知怎麼樣表達我現在的心情，我受的所有的委屈都值了，蒼天繞過誰！」

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▼Z張蔚婷得知法院判決後，6日在微博發文。（圖／翻攝自微博／Z張蔚婷）

