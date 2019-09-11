老闆約看電影親脖又熊抱　女員工大喊一句「我很兇」救了自己

記者黃翊婷／新北報導

張姓牛排館老闆對年約20歲的女員工小霞（化名）有好感，今年1月間他趁著員工聚餐結束後，邀請對方一起去看電影，卻在包廂內又親又抱，甚至假借給電影票伸手襲臀，最後被新北地檢署檢察官依違反《性騷擾防治法》起訴。

▲張男約小霞看電影，卻趁機毛手毛腳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

小霞今年1月參加員工聚餐，吃完之後張姓老闆先是假裝關心她的工作狀況，接著又提出一起去MTV看電影的邀約，沒想到進到包廂之後，對方卻趁她不注意時伸出鹹豬手，不僅偷親脖子，還在電影結束時直接將她抱起。

小霞嚇了一跳連忙大喊「勸你放我下來」、「我很兇」等話，雖然張男一聽立即收手，卻又故意以下體磨蹭；兩人事後回到牛排館繼續上班，老闆藉口要給她電影票，下一秒竟然將票塞進褲子靠近臀部的口袋，趁機襲臀。

▲張男把電影票塞進小霞褲子後方的口袋。

後來小霞越想越不甘心，決定不再隱忍，勇敢站出來報警提告。張男到案後坦承的確有在包廂裡親吻、擁抱，但沒有在店裡襲臀。

不過，新北地檢署檢察官發現，張男在事發之後曾傳訊息向小霞道歉，還說自己做了不禮貌的事，因此不採信他的說詞，日前依違反《性騷擾防治法》起訴他。