騙「每月現金10萬包養妳」　iPhone男性侵女網友還偷走皮包1200元

記者黃翊婷／綜合報導

台南黃姓男子明知自己沒有能力包養異性，仍在今年3月透過iPhone連上交友網站，並以每月10萬元為誘餌，約女子小莉（化名）見面，後來女方反悔，他卻拿對話截圖威脅，接著將人帶到摩鐵性侵，過程中還偷走對方皮包內的1200元現金，最後一共挨告強制性交、強制猥褻以及竊盜3罪，被法官判處4年9月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲小莉與黃男見面，卻遭帶進摩鐵性侵、猥褻。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，黃男透過iPhone連上交友網站，並主動向小莉傳送「妳好，請問我想包養妳，每個月現金10萬，一個月見面3次，不知道妳覺得如何？」、「可先給妳錢，給我LINE」等訊息，兩人互加好友後進一步討論包養事宜，但一聊到要先支付一半費用，他就馬上找藉口推託，女方想了想決定不接受，他卻將對話內容截圖，威脅如果不見面就要公開給女方的親友看。

小莉害怕事情曝光，這才勉強同意在2019年3月間與黃男見面，沒想到一碰面就被載到摩鐵，先是逼迫撫摸下體，接著被強壓在床，雖然她一直反抗還大喊「不要」，仍遭對方用手指、性器性侵得逞，左大腿內側還因此被掐出一塊8公分的瘀傷。

▲黃男威脅小莉，如果不跟他見面，就要把討論包養的對話公開。

但更讓小莉傻眼的是，黃男竟然趁著逼她去浴室洗澡的空檔，偷走包包內1200元的現金，她發現包包有被打開的痕跡，立即衝到車庫攔下準備離去的黃男，希望對方歸還財物，同時刪除包養的對話內容，結果又被帶回房內猥褻，等到一切結束之後，她才前往派出所報警求助。

黃男挨告後皆坦承犯行，僅反駁自己的確有要求小莉幫忙口交，但被拒絕了。台南地院法官認為，黃男為了滿足一己性慾，做出對受害者身心傷害極大的事，考量到他已經歸還偷來的錢，也與女方達成和解、獲得原諒，最後依強制性交罪判處3年10月、強制猥褻罪判處8月，應執行刑期為4年4月（此部分不得易科罰金），另外再依竊盜罪判處3月，得易科罰金9萬元。