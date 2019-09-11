情侶吵架男友打輸還被狗咬　女友無辜稱：我只是做樣子要打

▲邱女與男友起爭執，吵到最後卻演變成大亂鬥。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台南35歲的邱姓女子2018年7月23日晚間8時許與蔡姓男友起口角，除了拿東西毆打，還唆使飼養的狗狗去咬人，導致對方左顴骨鈍傷、右腕鈍傷、左腳踝被咬傷，最後她不僅沒有挽回男友的心，還被台南地院法官依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

邱女到案後矢口否認犯行，辯稱兩人起口角之後，男友推了她一下，「我跌坐在沙發上，接著拿起酒瓶站起來，做樣子要打，他一看就往後退，頭部右邊眉毛的尾巴撞到魚缸上面的木板才會受傷」。至於唆使狗咬人一事，蔡男在偵查中證稱，女友養的狗有綁起來，只是鏈子比較長，先前吵架時他就有被咬過，但當天女友沒有做出任何指示的動作。

▲蔡男先前與女友吵架，就曾被對方飼養的狗咬傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台南地檢署檢察官指出，蔡男受傷的部位是靠近左耳而非右眉，假如真的如邱女所說，受傷部位應該是在右邊顴骨、鼻子附近，不是左邊顴骨靠近耳朵處，這部分事證明確，因此依法起訴；而關於狗咬人的部分，由於犬隻有用鏈子綁住，縱使比對腳踝的傷勢與狗狗的齒狀，的確有可能造成相同傷害，但也難認女方有任何過失，因此不起訴。

台南地院法官認為，邱女已經是成年人，卻還不知道控制自我情緒，只是因為和男友發生口角就動手打人，導致對方左顴骨鈍傷、右腕鈍傷等傷害，身心受創，考量到她的犯罪動機、目的、手段等因素，加上至今仍未與受害者達成和解，最後依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。