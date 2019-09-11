私審女兒幼兒園同學被判拘役　林俊佑1138字聲明：為公平正義上訴

▲林俊佑聲稱，畫面中看似挨罵的小女孩其實是他女兒。（圖／李麗芬辦公室提供）

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮地檢署前檢察官林俊佑因為帶著兩名便衣警員進入幼兒園，「開堂私審」4歲女兒的同學，10日被花蓮地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金。林俊佑事後發表一篇1138字的聲明，並提出三點訴說自己的無奈，後續會繼續上訴，為公平正義奮鬥、為自己發聲。

林俊佑聽聞4歲女兒與同學相處不睦，2018年6月間帶著兩名便衣警員進入女兒就讀的幼兒園，並在教室中逐一詢問孩子們，甚至一度暴走，要求園長交出監視器錄影檔案，還說出「你是不是準備來地檢署？準備來進監獄？那沒問題啊」等話，掀起社會各界關注。同年9月4日立案調查此事的監委蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉提出彈劾案，獲得審議監委12票全投贊成，彈劾通過，隨後移送職務法庭懲處免職。

而花蓮地院今年9月10日開庭審理，法官認為林俊佑當時擔任檢察官，有保障人民、維護社會秩序的義務，卻濫用職權闖入幼兒園，以言語致使被害人心生畏懼，影響人民對司法的信賴，加上他事後始終否認犯行，因此依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金，無故侵入他人建築物、強制罪、強制未遂罪等部分，則判決無罪。

▲事發之後也有人替林俊佑抱不平，認為停職處分過重，有違比例原則。（圖／記者王兆麟翻攝）

對於法院的判決結果，林俊佑10日晚間接受《聯合報》採訪時表明會提出上訴，接著發表一篇1138字的聲明，強調報章雜誌中不斷引用的幼兒園照片，那位看似挨罵的小女孩其實是他的女兒，這件事不僅帶給他與家人很大的衝擊，連陪同前往的警察好友也受到牽連，讓他深感抱歉，面對外界抓著其中一個細節來論斷是非，他不想多評論，未來會繼續為公平正義奮鬥、為自己發聲。

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