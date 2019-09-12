20.47億威力彩領走了！台南「大嘴中年男子」買7注中獎　台彩曝光真實身分

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記者許力方、吳靜君／台北報導

威力彩8月12日開出20.47億元頭獎，獎落台南成功領彩券行，是史上第4高單注獎金，主持人吳宗憲日前曾透露，得主是他台南的朋友，穿著夾腳拖出門覓食順便買了彩券，結果就中獎。台彩9月11日現身說法，描述領獎人是台南當地「中年男子」，為自營業主，大眼睛、雙眼皮、濃眉，大嘴、鼻子挺且耳垂明顯。

威力彩8月12日獎號開出第一區02、06、29、31、36、37第二區08，結果開出一注獨得20.47億元頭獎，落在台南市北區成功路「成功領公益彩券」，終結46連槓，刷新史上第4高獎金。台彩說，中獎人上周來領獎，扣掉2成所得稅，還可實領16.38億元。

▲台南開出20.47億威力彩一注獨得！台彩曝光中獎人身分。（資料照／記者林悅、紀佳妘攝）

吳宗憲日前曾公開透露，威力彩20億元的中獎人正是自己台南的朋友，他當天本來要去買肉圓，穿著夾腳拖、騎自行車外出，到了店門口看到大排長龍，改走到隔壁彩券行，買了張威力彩，沒想到就中了頭獎。

時隔至今1個月，對於中獎人真實身分，台彩總經理蔡國基9月11現身說法，基於保密義務，不方便對外回應，只能大致描述。經了解，得主非常低調，是台南當地人，年約50至59歲，已婚，職業是自營業主，看起來大眼睛、雙眼皮、濃眉，大嘴、鼻子挺且耳垂明顯。

蔡國基轉述，得主領獎時說，平常就有買彩券習慣，頻率約1周2次，以前傾向電腦選號，當時花700元買了7注，6注自選、1注電腦選號，在家裡用手機上網對獎，看到號碼開出時，感覺很熟悉，一度不敢相信，結果是自選的第5注中頭獎，最後請姪女幫忙再對一次，才敢確認真的中大獎。9月初領獎時仍沉浸在中獎興奮中，指透露包給投注站66萬元紅包，其餘獎金目前還沒規劃好用途。

▼開出史上第4高獎金！彩券行老闆娘驚呆：11年沒中過頭獎。（資料照／記者林悅攝）



此外，台彩也公布7月12日開出的連13槓大樂透4.06億元頭獎得主，同樣為一注獨得，獎落高雄大社「吉興彩券行」。蔡國基指出，大樂透中獎人穿著拖鞋來領獎，是高雄人，男性未婚，年約30到39歲，從事美術設計自由業，外表看起來方臉、八字眉、眼睛小、鼻子高、嘴大、耳垂大。

蔡國基說，這位大樂透中獎人則是每周買一次彩券，最常買威力彩跟大樂透，每次約買100元。平常喜歡找冷門的投注站，可以幫助弱勢，不喜歡有開過頭獎跟人氣旺的大投注站。

開獎當天，中獎人得了重感冒，咳嗽到話都說不出來，跑到平日常去的投注站，用電腦選號買2注共100元，原本只想要買50元一注，但店員追問要不要買2注，因不便說話就點頭答應，沒想到其中一注就中頭獎。

開獎後中獎人經過彩券行，看到店家貼出開出頭獎的喜訊，嚇得趕緊上網查看號碼，才知道中頭獎的是自己，當時沒有立刻告訴家人，等到開獎後2週，才跟台彩領獎，扣稅後實際領到3.25億元，預計拿來買房、換車，也將做投資理財、繳學貸。同時捐款給社福單位共2500萬元，另送給投注站紅包66萬元，指定給幫他打出頭獎彩券的員工。