Q彈美牛橫膈膜攻老饕味蕾！　燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

▲全台擁有6家分店的「燒肉同話」，主打使用Choice級美國牛肉，獲得有號稱美牛界米其林的「Diamond Plus Precious百味美牛」美旗林認證。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者鍾欣妍／採訪報導

這一鍋餐飲集團旗下的燒肉品牌「燒肉同話」，在全台開出6家分店，主打使用頂級肉品和高CP值套餐，是燒肉控的聚餐首選之一，2019年更獲得由美國肉類出口協會舉辦，有號稱美牛界米其林的「Diamond Plus Precious百味美牛」美旗林認證。而滿足許多饕客味蕾的牛橫膈膜，事先經過師傅醃漬調味，烤至七分熟最能成就美牛香氣，一入口肉質軟嫩有彈性。

▲來自美國的牛橫膈膜烤至七分熟，肉質軟嫩有彈性，深受饕客的喜愛。（圖／記者陳家豪攝）

雖然牛橫膈膜屬於內臟部位，但和三五好友前來用餐的消費者，大口咬下後大讚:「完全沒有腥味，我習慣吃肉吃原味而已，沒有額外沾水果醬油，直接吃烤好的肉也很甜、很好吃。」針對愛吃美牛的客人，店家也提供美牛佔肉品比例高達7成的經典套餐，適合雙人或三人享用，包含安格斯特選牛板腱、美國特選帶骨牛小排、牛橫膈膜、蔥鹽牛舌、牛肋條、西班牙伊比利豬梅花、法式香草雞等豐富餐點。

▲▼燒肉同話家提供美牛佔肉品比例高達7成的經典套餐，包含安格斯特選牛板腱、美國特選帶骨牛小排、牛橫膈膜、蔥鹽牛舌、牛肋條、西班牙伊比利豬梅花、法式香草雞等豐富餐點 。（圖／記者陳家豪攝）

燒肉同話事業處區督導陳宏智強調，店內選用以穀物圈養的特選級Choice美國牛肉，油花分布均勻細緻，「板腱是市面大眾接受度比較高的部位，吃起來有帶筋的口感，牛舌的話都是烤到五分熟，口感比較有嚼勁一點。至於牛小排分兩部分處理，第一會烤到七分熟，第二帶骨周圍，盡量烤到九分熟以上，才能骨頭跟肉分離，完全享用到肉質的部分。」

▲撒上焦糖的台農十七號金鑽鳳梨，炙燒過後表層呈現焦糖色，可沾起司粉或肉桂粉享用，帶有鳳梨酵素，消費者邊燒烤還可以邊解油膩。（圖／記者陳家豪攝）

迎戰中秋節檔期，燒肉同話端出三道應景餐點，不只招牌蔥鹽牛舌，加入口感清爽的柚香醬汁大玩創意，酥脆的法國麵包也搭上帶有柚香的卡士達醬。新鮮的台農十七號金鑽鳳梨，表層則撒上焦糖，再用噴槍炙燒成焦糖色，可沾起司粉或肉桂粉，陳宏智說:「鳳梨帶有酵素，在用餐的前中後都可以食用，主要是可以解油解膩。」

▲▼燒肉同話將推出「愛情摩天輪套餐」，肉品搭摩天輪造型器具華麗登場，而附餐搭配的美牛握壽司，還有專人在桌邊上演炙燒秀 。（圖／記者陳家豪攝）

另外，燒肉同話的新款套餐也搶先曝光，以「愛情摩天輪」為主題發想，讓肉肉們乘坐摩天輪華麗登場，邊吃還能邊轉動，勢必掀起一波打卡熱潮，陳宏智表示:「在中秋檔期結束後，近期會推出四款套餐，餐點豐富且吸睛，更特別訂做多款餐具，希望帶給消費者更多的視覺饗宴。」其中，附餐搭配的美牛握壽司，有專人在桌邊上演炙燒秀，肉片上的奶油炙燒後融化，逼出油脂香，帶來視覺、味覺雙重饗宴。