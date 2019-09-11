中秋烤肉「腸」保健康　醫師教你掌握三大原則

▲中秋節將至，在烤肉後因腸胃問題到腸胃科求診的民眾增多。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中秋佳節即將到來，和家人及三五好友相聚烤肉是許多人少不了的應景行程，但在中秋烤肉過後，因腸胃疾病來腸胃科求診的病人也變多了，最常見的問題包括：胃食道逆流、消化不良、急性腸胃炎及膽結石發作。掌握烤肉三大原則：預防食物中毒、減少攝入致癌物、聰明選食材，就能不讓突發的腸胃問題破壞過節的興致。

後龍診所肝膽腸胃科醫師林德福指出，中秋節烤肉要盡量避免飲食及作息不正常，像是暴食、攝取太多油膩、辛辣的食物及攝取高糖分或酒精性的飲料，特別注意吃飽與睡覺的時間間隔不要過短，這些因素都容易造成胃食道逆流與消化不良。此外，食物的保鮮也很重要，如肉片、海鮮等烤肉食材在室溫下放太久、食材沒有烤熟，都容易讓病菌一起吃下肚，而出現嘔吐、腹瀉、發燒等急性腸胃炎症狀。

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▲有膽結石的民眾要小心油膩的食物，也容易誘發膽結石的發作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林德福說，中秋節想避免腸胃道問題打擾過節的氣氛，建議掌握烤肉三原則：

1.預防食物中毒：處理食物前記得把手清洗乾淨、置放生、熟食的器具要分開使用、肉類、海鮮類等食材解凍後要盡快烹調、食物一定要烤熟且盡快食用，若在室溫下置放超過2小時容易腐敗孳生細菌。

2.減少攝入致癌物：長時間的高溫燒烤容易讓食材烤焦，產生異環胺及多環芳香烴等致癌物，建議烤肉網架使用鋁箔紙阻隔碳火直接接觸到食物，或改用電磁烤盤取代炭火直烤。

3.聰明選食材：多選擇海鮮、雞肉、魚肉等白肉或低脂紅肉等肉類，降低飽和脂肪酸的攝取，蔬果食材方面選擇如茭白筍、茄子、絲瓜、玉米，增加膳食纖維的攝取，避免消化不良的情況。飲料則建議以白開水或是無糖的茶類代替酒、高糖分的果汁或汽水。

大千醫院也呼籲民眾，希望大家歡度佳節之際，也能掌握上述的烤肉原則，「胃」您「腸」保健康。