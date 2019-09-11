建校土方作業疏失淤泥淹塞農民渠道　林燕祝：建設要注意是否影響環境

▲台南市第四選區立委參選人、議員林燕祝，接獲永康區農民陳情，前往會勘被永康交流道西側鹽行國中開發案，影響到的東側農地和水路渠道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立委參選人、議員林燕祝，接獲永康區農民陳情，前往會勘被永康交流道西側鹽行國中開發案，影響到的東側農地和水路渠道，因為建商作業的管理疏失，讓用來墊高學校的土方大量流入原本的渠道成為淤泥淹塞，也導致東側水路渠道出現一側被淤泥所淹塞，另一側積水無法排洩的景象。

林燕祝議員認為，這不但無法讓渠道發揮排水功能，而使農地積水無法耕種之外，還可能造成登革熱防疫上的大漏洞，再加上貫穿東西側的高速公路涵洞中還有許多疑似工程垃圾，環保局稽查確認違規後，也將依規定開罰，並要求市府主管機關地政局監督建商，在限期之內將水路渠道與涵洞垃圾清理恢復原狀。

林燕祝指出，鹽行國中開發案，因為擔心地勢過低導致未來會有淹水問題，所以就將校地墊高，但沒有想到在墊高過程之中的土方，卻大量流入原本的水路渠道成為阻塞的淤泥，更影響了周遭的環境與居民。

林燕祝希望市府在做任何開發案時，都應該要注意到原本的水路流向，不要只顧著完成自己的建設，而造成另一個市政問題。