亞馬遜大火延燒，李奧納多捐5百萬美金提出5大建言，呼籲全民搶救雨林

亞馬遜Amazon是全世界最大的雨林，佔地550萬平方公里，範圍遍及八個國家，雨林製造出來的氧氣占了地球所需的20%，因此有「地球之肺」之稱。既然是「雨林」為何會起火？根據美國太空總署指出，雨林因為環境潮濕，相對來說不易發生火災，但7-10月是南美洲的乾季，氣候變異全球暖化，加上農民和牧場主人習慣使用大火清理土地備用，巴西政府也從未明令禁止，也是亞馬遜頻頻起火的主因。

據巴西的國家空間研究所的報導指出，2019年至今巴西亞馬遜雨林內的火災已達7萬4千起，比起2018年同期增加了極為恐怖的84%，無情野火連燒三周，造成百萬原住民流離失所，高達3百萬動植物被焚燒殆盡，所製造的二氧化碳排放量今年至目前為止已高達228兆噸，是近10年來最多的一年。

據BBC報導，亞馬遜大火將直接衝擊南美洲的氣候，可能出現降雨減少讓乾季的乾旱問題更加嚴重；長期則有可能加劇地球暖化。

關注環保議題多年的李奧納多迪卡皮歐Leonardo DiCaprio，與他的慈善盟友Laurene Powell Jobs、Brian Sheth共同創立全新的環保組織「地球聯盟Earth Alliance」，宣布捐出五百萬美金成立「亞馬遜森林基金Amazon Forest Fund」，並透過捐贈給五個當地組織來保護亞馬遜內的環境敏感地：Instituto Associacao Floresta Protegida（Kayapo），巴西亞馬遜土著組織協調組織（COIAB），Instituto Kabu（ Kayapo），Instituto Raoni（Kayapo）和Instituto Socioambiental（ISA）。

李奧納多同時也在個人IG上大聲疾呼，運用公眾人物的號召力，喚起人們與媒體對此事的關注，他也提出五項建議，讓我們在同聲祈禱惡火盡快撲滅之外，也能採取具體行動，對現狀與未來能有所幫助：

1. 立刻捐錢給站在第一線搶救亞馬遜大火的團體

2. 考慮成為「雨林聯盟Rainforest Alliance」的常規支持者，這是迄今為止防止森林砍伐和天然森林火災最有效的方法，但它需要社區與公、私營部門之間長期且深入的合作。

3. 持續關注這個事件並分享貼文，同時標註新聞機構和社群意見領袖。

4. 強化消費意識，支持落實責任供應鏈的公司。停止或減少牛肉的消費，養牛是造成亞馬遜森林砍伐的主要原因之一。

5. 選舉時，投票給了解氣候危機緊迫性並願意採取大膽行動的領導人，包括強力的治理和前瞻性政策。

※編輯：silvia | 來源：gettyimages/CNI |

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