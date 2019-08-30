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台南國小學童遭性侵　民進黨市黨部質疑林燕祝專業：二度傷害

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▲台南市議員林燕祝受理民眾陳情，揭露台南國小學童遭性侵案，引起民進黨台南市黨部質疑其揭露過程不專業。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝受理民眾陳情，揭露台南國小學童遭性侵案，引起民進黨台南市黨部質疑其揭露過程不專業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市國小學童遭性侵案，市議員林燕祝8月30日召開記者會，民進黨台南市黨部質疑林燕祝以直播曝露受害童資料和處理進度，台南市黨部執行長蔡麗青慎重呼籲林燕祝，請不要再對學童二度傷害，事件已進入偵辦過程，如果惡狼因直播而有戒心或是報復，賺到媒體光環的林燕祝，要怎麼對受害者家屬交代？！

林燕祝回應指出，如果民進黨無法為民眾發聲，也不要成為顢頇政府的打手，請不要轉移焦點，更不要護航，這樣子只會讓更多的孩子受害。

蔡麗青說，為何司法偵查不能公開，就是為了避免加害人知道調查細節而有所防範，將犯罪證據或細節抹除。根據刑法第 132 倏，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。林燕祝今日的直播行為，一再討論性侵細節，卻忽略惡狼已經羈押期滿保釋在外，林燕祝在網路直播的行為，等於「提醒和指導」惡狼如何消滅犯罪證據。

蔡麗青強調，基於保護受害兒童及為將惡狼繩之以法，台南市黨部嚴正要求林燕祝立即停止炒作案件，況且今年1月林燕祝已經在直播中公布受虐兒童的個資，引來勵馨基金會、伊甸基金會、性平促進會…等多個NGO團體譴責，並到市議會陳情抗議，只是連「NGO」是什麼都不知道林燕祝，居然在質詢中公開說：「有個團體叫NGO」，引起全國譁然。台南市黨部呼籲林燕祝不要再鬧笑話，不要為了追求點閱率和知名度影響司法辦案，更不要用受害兒童的創傷來提升自己的選情！

針對民進黨台南市黨部30日下午對狼叔性侵男童案的回應，林燕祝市議員表示不以為然，並請民進黨市黨部執行長蔡麗青，不要再慣用民進黨「情緒綁架」、「轉移焦點」、「逃避問題」的伎倆來轉移焦點，以及為民進黨執政的台南市護航，這樣子只會讓更多的孩子受害。

林燕祝認為要不是當事人的家長來陳情，這件事情恐怕還被蒙在鼓裡。今天是針對從事發開始到偵辦的程序之中，是否在行政程序上有瑕疵與處理態度上是否積極來做質疑，難道這也不能讓民眾瞭解？如果反過來是國民黨執政的行政單位，民進黨也會覺得互踢皮球是沒問題？林燕祝覺得民進黨市黨部要護航也要找對角度，還是民進黨要等有其他更多的受害者的時候再來檢討？

林燕祝針對狼叔性侵男童案，民進黨罕見的用地方市黨部執行長的身分來砲轟，實在令人嘆為觀止。民進黨到底還有沒有良心？難道這是民進黨要的美好家園？我們身為民代就是要為民眾發聲。如果無法為民眾發聲，也不要成為顢頇政府的打手，至於炒作不炒作，林燕祝相信社會自有公評。

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