肉毒桿菌素藥廠競爭大　王正坤醫師呼籲重視肉毒醫學原理與預防副作用

▲英國皇家肉毒Dysport，在藝群醫學美容集團台南總部，舉辦肉毒桿菌素病友會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

肉毒桿菌素除皺的醫美市場龐大，台灣現有英國Dysport、美國Botox、德國Xeomin與韓國Letybo等四大品牌，皆通過衛福部、美國FDA與歐盟標準，安全性和有效性較有保障，目前有更多韓國廠商正申請政府核准，意圖進攻台灣市場，王正坤醫師呼籲重視肉毒醫學原理與預防副作用，才能維護病患權益。

英國皇家肉毒Dysport於9月11日，在藝群醫學美容集團台南總部，舉辦肉毒桿菌素病友會，邀請接受過注射肉毒桿菌素除皺的患者參與，分享心得與醫學新知，患者彼此也可以分享注射後是否有不舒服、副作用或皺紋逐步改善的經驗，並且由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，演講肉毒桿菌素的醫學原理、治療與副作用預防。

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英國皇家肉毒Dysport慶祝上市28週年，找來吉祥物「皇家肉毒熊」與病友拍照遊戲，在藝群皮膚科診所排隊掛號的患者，看到小熊吉祥物都很開心。藥廠藉由歡樂的活動來拉近與患者之間的距離，讓患者更熟悉這個英國品牌，推動策略性的品牌管理。

王正坤醫師表示，肉毒桿菌素市場屬於成熟市場，很多歐美大廠都在生產肉毒桿菌素。依循管理學大師波特五力分析模型的原理，產業內競爭加劇的因素有競爭者數量增加、競爭者在規模和能力達到相似的境界、用戶轉換品牌的成本降低、增加合併與收購、退出壁壘高。而面對產業內競爭，廠商會採取的競爭行為通常為增加行銷費用、提高曝光度、提高品質、增加產品特色、降價、投入研發高科技等。預期肉毒素廠商的行銷活動會越來越多，彼此爭奇鬥豔。

惟太多肉毒桿菌素的廠商造成消費者的混淆，不知如何選擇？王正坤醫師指出，務必要了解肉毒素的醫學原理，肉毒桿菌素是藉由阻斷神經肌肉傳導來麻痺肌肉，造成肌肉萎縮，改善動態皺紋。例如，改善額頭皺紋，必須麻痺額肌。改善皺眉紋，必須麻痺皺眉肌與降眉間肌。改善魚尾紋，必須麻痺眼輪匝肌。要瘦臉，必須麻痺咀嚼肌，讓咀嚼肌萎縮。如果注射到錯誤肌肉位置，就會造成副作用。

例如注射到眉毛上方1公分內的額肌，會造成眉毛下垂。注射到提上眼瞼肌，會造成眼皮下垂。注射到顴大肌、提口角肌、笑肌，會讓嘴巴歪一邊。而目前台灣上市的歐美品牌，品質都不錯，但是使用的計算單位不同，必須加以換算。有些醫學論文，會採用臨床相同療效來換算不同品牌肉毒素之間的比例，一般而言1個單位的美國Botox劑量大約等於1個單位的德國Xeomin，或2.5個單位的英國Dysport，而一瓶肉毒桿菌素總含量，以英國Dysport總含量較多。了解醫學原理與不同品牌肉毒桿菌素的換算比例，可以增進醫病之間的醫學溝通，減少患者挑選肉毒素成分的徬徨及挑選適合優質的產品，保障患者權益。