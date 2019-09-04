中研院聯手國際藥廠　成立「安進學院」推生醫發展、育生技人才





▲中央研究院院長暨國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智（左二）與安進藥廠研發副總裁Philip Tagari（右二）代表簽署合作意向書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國家生技研究園區與全球生物科技巨擘安進（AMGEN）在今（4日）簽署合作意向書，未來5年雙方將聯手推動台灣生醫發展，合作面向包括，新藥研究、生醫產業價值鏈及培育生技人才。

中研院院長、國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智指出，這次中研院與安進的合作，將積極培育創新研發與產業經營的高階領導人才，讓台灣的新創技術進一步商業化、國際化，激發生醫產業的潛在動力，而第一個要推動的就是成立生醫人才庫－安進學院。

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中研院指出，安進學院今年就會正式推出，這是台灣首次與國際藥廠合作的生醫人才資料庫，將以創新、科技和管理為主軸，聘請全球專家開授相關課程，並定期舉辦產學合作研討會，主題涵蓋生物製藥開發技術、藥物製成、跨國法規、基因解碼和企業管理等面向，提供生醫製藥的實務經驗與知識。

▲廖俊智指出，這次雙方合作，將積極培育創新研發與產業經營的高階領導人才，讓台灣的新創技術進一步商業化、國際化。（圖／記者崔至雲攝）

廖俊智強調，雙方在未來5年會針對新藥研究交流、強化生醫產業價值鏈及生技人才培育等面向展開密切合作。安進研發副總裁Philip Tagari除了肯定台灣的生醫發展外，也表示，亞洲生醫產業深具潛力，而台灣更是在創新、科學研究與數位科技方面能力具備優勢，安進認同國家生技研究園區引領新創生醫生態系的理念，未來將一起讓台灣生醫產業的生態體系更完善。

▲中研院聯手安進成立「安進學院」推生醫發展、育生技人才 。（圖／記者崔至雲攝）

台灣安進總經理李宜真期許，AMGEN安進以照護患者為使命，在台灣除了為患者帶來創新藥物，更專注在骨骼健康、血液腫瘤和心血管疾病三大疾病領域的臨床投資，並投入大量心力和資源善盡企業社會責任。身為生物科技領航者，AMGEN安進將帶領台灣頂尖人才，航向另一個生物科技新紀元。

針對此次合作，行政院政務委員吳政忠表示，未來將整合我國健保資料庫及人工智慧的研發，更進一步推動台灣的生技產業。中央研究院前院長翁啟惠也說，生技技術的發展很大一部分來自學術界的研究和發明，因此希望藥廠能真正在台灣設立研發中心，將能更實質的帶動醫療創新。

