秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲11日赴市議會進行施政報告，但因為日前才剛組黨，藍綠議員關注焦點都在柯文哲2020動向以及公器黨用上。國民黨議員秦慧珠調出資料，指7月1日到8月27日，短短56天有多名市府官員請假，最多的甚至請到23天，更有16名一級局處長請假天數在15天以上，痛批市府唱空城。沒想到，站在對面的柯文哲悠悠地回了一句，「他們因為陪議員出國訪問，民政委員會出國訪問12天，剛剛那些都是民政委員會」。

「市政府有多混？7月1日到8月27日，短短56天，市長不在家大家拼命請假」，秦慧珠指出請假最多的是民政局長藍世聰，一共請了23天假；第二名則是原民會主委巴干‧巴萬，請了20天假；公訓處代處長林芳如則請了19天；第4名則是人事處長的程本清，請假19天。

接著秦慧珠繼續算，請假第五多的是法務局長袁秀慧，請假18天；文化局長蔡宗雄請假18天；市政顧問周瑜修請假18天；地政局長張治祥請假17天；兵役局長傅永茂請假16天；副市長鄧家基請假16天；自來水處處長陳錦祥請假16天；副秘書長李得全請假15天、陳志銘請假15天、薛春銘請假15天；社會局陳雪惠請假15天；徐世勳請假15天。

「以上，你看看！」秦慧珠說，你們市府，市長不在到處去競選，其他人也不在，所有局處首長在7月1日到8月27日，56天有一半時間都沒有人上班，市政府在做什麼公務啊？

對此，柯文哲聽完後，悠悠地回了一句，「他們因為陪議員出國訪問」，表示該段時間，議會民政委員會安排到以色列訪問12天，剛剛那些都是隸屬民政委員會管轄的局處首長。

儘管被柯文哲打臉，但秦慧珠仍正色道，「我要講的是說，台北市鬧空城計、市政無人問」，市長帶著幕僚大家通通去輔選，然後居然好意思說你們是用寄生蟲打法，靠民間資源你的朋友請客開車，這些難道不覺得該還人情債將來有問題？