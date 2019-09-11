影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

記者楊亞璇／台北報導

屏東枋寮鄉政顧問李孟居上月赴陸後失聯，國台辦11日證實他因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。台北市長柯文哲11日在議會被問及此議題也呼籲，請中共當局立刻公布李孟居的犯罪事實與關押地點。

▲枋寮鄉政顧問李孟居到香港失聯。（圖／翻攝自臉書）

枋寮鄉長陳亞麟原本預定8月27日抵達印尼，與李孟居一同參加國際活動，但他透露從20日開始透過臉書、Line及家屬聯絡李孟居，都沒有獲得回覆，印尼也沒有李孟居的入境紀錄。

陳亞麟也指出，出生新竹的李孟居曾就讀紐約長島大學，平時相當關注公民運動，曾在臉書分享長榮空姐抗爭及香港「反送中」貼文，擔心他會在香港「反送中」相關活動現場出事。

台北市議員苗博雅11日在議會質詢時也直接詢問柯文哲，苗博雅指出，為什麼特別要聊這件事，因為後來發現，李是柯文哲的支持者，柯文哲去大甲媽祖遶境，曾一起騎UBIKE，在活動中也留下合影，顯見其對柯支持的心應該是無庸置疑的，因此她要問柯文哲作為指標政治人物，又是黨主席、首都市長，願不願聲援他？

對此，柯文哲強調，大陸應比照歐美標準，要公布理由，要給家屬接見，如果大陸要進入國際社會，人家國際怎麼做，就應該怎麼做。

對於是否願意呼籲中共當局立即釋放李明哲、李孟居這一類的良心犯，柯文哲回應，「釋放這我不能這樣講，應該說請中共當局立刻公布李孟居的犯罪事實」，而且要給家屬探望的權利。

柯文哲強調，中國如果要進入國際社會，歐美日國家的標準，他們應該要遵守。至於是否應該公布關押地點的問題，柯文哲說，「應該」。