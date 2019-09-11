最遙遠的探訪　海巡眷屬搭C130運輸機奔東沙島探戍島戰士

▲海巡署駐守東沙島士官兵眷屬日前搭機前往探訪家人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

這是史上最遙遠的探訪距離！海巡署有批健兒長期部署在我國最南邊的南沙、東沙群島上保衛疆土，海巡署東南沙分署特地於今年9月10、11日辦理東沙島眷屬探訪行程，這次探訪行程由海巡署東南沙分署長李皓引領陪同離島眷屬前往慰勉駐島軍士官同仁辛勞。

▲海巡署駐守東沙島士官兵眷屬日前搭機前往探訪家人。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出：這次東沙島眷屬探訪，眷屬搭乘國軍C130運輸機飛抵島上後，軍眷們在指揮官熊同中上校安排下，參觀東沙島上麵包坊、東光醫院及島區生活環境設施，瞭解島區豐富生態資源。

和家人久未碰面的軍士官同仁陪同家人，於國土紀念碑前合影留念；並一同參拜島上信仰神祉東沙大王。不少眷屬第一次踏上東沙群島領土，更於東沙群島郵政代辦所投遞明信片回台，彰顯「郵政之所至，主權之所及」意涵。軍眷與官兵們餐會同樂，在遠離臺灣約440公里的東沙島上，與親人相聚歡慶。

海巡署東南沙分署表示：本次眷探行程特別安排於秋節前夕上島慰勉官兵辛勞，並藉月圓人團圓之氛圍，提振官兵士氣，凝聚團隊向心；海巡署也希望未來能吸引更多有志青年男女加入海巡工作。

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