澎湖七美漁船意外！3漁工輕重傷　漁工右小腿遭纜繩扯斷落海

▲三名漁工因下繩遭纜繩扯斷小腿或身體受傷，經海巡人員緊急送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／澎湖報導

澎湖海巡隊今天09月10日下午15時20分接獲民眾葉先生報案：在澎湖七美西南方海域作業的某漁船，船上3名印籍船員不慎受傷，其中1人遭繩索纏繞拉扯，結果造成右小腿斷落海中，另2人分別為右手臂、左拇指及腰部受傷急需後送就醫，情況危急船家立即透過無線電向漁港方面求救。

▲三名漁工因下繩遭纜繩扯斷小腿或身體受傷，經海巡人員緊急送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署澎湖海巡隊立即派遣線上PP-2031艇緊急前往，於今天下午16時21分與「德」船會合，隨即將3名受傷漁工及4名陪同人員接駁至艇上，即刻趕回馬公，17時30分抵達馬公港海巡隊基地。

海巡人員再將輕重傷船員由消防局救護人將漁工傷患送往三軍總醫院澎湖分院就醫。據陪同船員向海巡隊救難人員表示，「德」船3名漁工今天從事下網作業時遭繩索纏繞羈絆受傷，其中1人右小腿斷裂傷勢嚴重，為防止大失血危及生命，海巡艇全程把輪機開到最大安全速度，期能迅速接駁後送馬公就醫。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過臺灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務確保漁民生命財產安全。

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