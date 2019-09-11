「鼻」小看我！　中秋疏運海巡署金門增防疫犬堵非洲豬瘟

記者張君豪／台北報導

基於大陸非洲豬瘟疫情日益嚴重，台灣方面為避免防疫破口，海巡署特協調農委會動植物防疫檢疫局在中秋連續假期前派遣檢疫犬一組，支援海巡署金門料羅港協助安檢所人員執行X光機勤務，希望藉由檢疫犬靈敏之嗅覺，找出暗藏於包裹中的違禁品，防範疫病傳入。

▲海巡署增派防疫犬赴金門港區防堵非洲豬瘟。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署增派防疫犬赴金門港區防堵非洲豬瘟。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署說明：近來適逢中秋連續假期將屆，佳節禮品辦購需求大增，金門當地一日郵包數量從200餘件增至400餘件。為增進防疫能量、提升檢疫機制，海巡署採取兩道防線措施，X光掃描是視覺把關，檢疫犬則是嗅覺把關，希望藉由先進儀器和防疫犬雙重把關，將違禁品杜絕境外。

海巡署表示，防疫視同作戰，防範非洲豬瘟入侵，為當前重點工作，為強化海巡防堵疫病入侵能量，海巡署長陳國恩日前才表示：未來將成立海巡偵搜犬，希望增加打擊不法、加強海巡防疫決心。

海巡署並藉此呼籲國人，切勿貪圖小利鋌而走險，以郵包方式寄送轉運違禁物品至臺灣地區，以免觸法又危害健康；若民眾發現不法行為，請多加利用「118」海巡服務專線，海巡署將與防檢局致力澈底防範疫病藉由走私中轉入侵，確保國人健康安全。

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