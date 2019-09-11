平潭新7措施吸台灣人才　突破「台青限定」擴及45歲以上

▲福建平潭。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／福建報導

福建平潭為進一步鼓勵台灣人才登陸創業就業，推出7條新措施，內容涵蓋提供創業場所、啟動資金、住房保障等。值得注意的是，過去惠台政策主要對象都是45歲以下的台灣青年，而這次新推出的政策，有部分條款突破限制，將對象擴大到所有年齡層。

平潭日前推出的《關於進一步支持和鼓勵台胞來嵐就業創業的辦法》共有7條措施，包含：為台胞在嵐創業提供場地、廠房、門面等必要場所支持；為台灣青年創業提供啟動資金扶持；為台灣青年創業提供融資扶持；支持民營企業、台資企業、個體工商戶等用人單位吸納台胞就業；鼓勵各類社會資本參與台灣青年就業創業基地建設；為台胞來嵐就業創業生活提供住房保障；滿足台胞就學需求。

▼來往台灣與平潭的「海峽號」高速客滾船。（圖／平潭海事局）

惠台政策以往主要針對45歲以下的台灣青年，但平潭有很多年齡超過此區間的台灣人才，因此新措施的部分條款也突破限制，擴大到所有年齡層。此外，扶持的區域範圍也進一步擴大，不再侷限於平潭台灣創業園及對台小額貿易交易市場，而是擴大到全區範圍。

另外，平潭所推出的政策，也能和福建省所推出的獎勵政策疊加，像是對經評審符合條件的企業、院校、醫院和社會組織，認定為平潭綜合實驗區台灣青年就業創業基地，給予其運營機構一次性獎勵20萬元，若被認定為平潭綜合實驗區台灣青年就業創業基地，在此基礎上還繼續支持其申報省級台灣青年就業創業基地和示範基地以及國家級台灣青年就業創業基地。

▼乘客在平潭港等待搭乘「海峽號」。（圖／記者蔡紹堅）