福建要推更多惠台政策　正研究台胞社保、醫保同等待遇

▲福建省委書記于偉國。（圖／翻攝國新辦）



記者蔡紹堅／台北報導

福建省委書記于偉國19日在北京出席國新辦記者會時表示，福建新一輪的惠台政策會更直接聽取台胞們的意見，特別是較早來福建的台胞，在生活、工作、子女學習上有何心需求。此外，也將聚焦來福建發展的台灣青年，「我們的政策會越來越多，越來越有針對性，越來越符合台胞、台青、台生的需求，他們的獲得感也會更多更實。」

于偉國指出，31條惠台措施去年推出後，福建跟著提出66條實施意見，今年更進一步提出42條惠台措施，之後還會繼續增加，讓台灣同胞能更多享受大陸發展帶來的福利及便利，「我們最近正在研究對在閩台胞參加社會保險、醫療保險等和福建居民享受同等待遇，福建居民怎麼辦社保、醫保，台灣居民就怎麼辦，完全是一家人。」

▼廈門大學。（圖／記者蔡紹堅攝）

于偉國說，他也與省長唐登傑正在聽取台企、台胞的意見，特別是那些來福建比較早的台灣同胞，在福建生活、工作，包括子女、親屬的學習，還有什麼新的需求，「我們下一輪的優惠政策會更直接地聽取他們的意見，再推出新一輪的惠台政策，歡迎台青、台企來閩。」

談到有關台青的政策，于偉國提到，廈門航空近兩年4次赴台招聘，吸引7000多名台青應聘，共錄用312位；廈門大學去年報名台生超過500人，比前年增長5倍，反映台青、台生來大陸、來福建學習就業創業生活是不可阻擋的趨勢，「這方面我們的政策會越來越多，越來越有針對性，越來越符合台胞、台青、台生的需求，他們的獲得感也會更多更實。」

▼廈門航空招聘台籍空姐。（圖／廈門航空）