平潭－高雄海上客運航線開通　單趟5小時內可抵達目的地

▲來往平潭至高雄的「海峽號」客滾船。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福建報導

福建平潭－高雄海上客運航線「海峽號」11日啟動首航儀式，首航搭乘的旅客人數達714名。平潭－高雄航線總里程為178海浬，單趟5小時內可抵達目的地，據了解，此航線未來將先採不定期航班模式，於開航前對外公布航班訊息。

▼平潭－高雄首航儀式11日在平潭港舉行。

福建海峽高速客滾航運有限公司的相關負責人表示，「海峽號」2011年11月30日首航台中、2013年10月9日首航台北之後，此次首航至高雄，完成平潭至台灣北、中、南部客滾直航航線的全覆蓋。

福建海峽高速客滾航運指出，台灣本島的交通工具主要集中在北部，南部旅客的交通工具選擇較少，尤其是客船方面，因此開通平潭－高雄航線，給了南部旅客一個新的選擇。

此外，南部是農漁產品的生產重地，可從高雄直航運送到平潭，對農漁產品新鮮度的保存將更有優勢，也降低過程中運輸產生的成本。

平潭與高雄近年互動往來密切，今年2月時，高雄到平潭貨運直航航線進入常態化運營，項目包含農漁產品，還有其他範圍的產品等。據了解，綜合客運市場及氣候海況，平潭－高雄海上客運航線未來將先採不定期航班模式，於開航前對外公布航班訊息。

▼海峽號停泊在平潭港。