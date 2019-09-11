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被噓下台後…韓粉湧馬英九臉書道歉　「失禮的地方請您多包容」

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 ▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜造勢，國民黨黨主席吳敦義與馬英九前往站台。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

前總統馬英九8日替國民黨總統參選人韓國瑜站台，卻在致詞的時候被台下韓粉狂噓，硬是被主持人請下台。事後雙方各自透過幕僚團隊解開誤會，韓粉也灌爆馬英九臉書道歉，謝謝他情義相挺。

韓國瑜8日到新北三重造勢，當馬英九上台演說時韓國瑜剛好進場，這時韓粉鼓譟要馬英九趕緊結束演說，馬無奈表示「我還沒說完」；事隔一天後，韓國瑜對外澄清，是當時進場次序「出了一點小問題」、自己在場外也等了1小時，並承諾下次會改進。韓國瑜也在9日中午親自打電話向馬英九致歉，馬辦則回應「相當的錯愕」，但不會放在心上、不會降低為韓國瑜造勢的意願。

馬英九致詞被下台引發討論，前總統府副秘書長、台北市議員羅智強也表示，這是很失禮的，「韓國瑜市長應妥善處理此事，不要又變成了別人分化藍營的理由」，「既請而來，就應以禮相待，這是最起碼的人情道理」。

北市議員、前馬辦發言人徐巧芯也忍不住在開砲爆料，馬英九等了韓國瑜1個個小時，上台演講內容也都是幫著韓總統候選人的，他並沒有講的比較長，沒想到韓國瑜在此時到場，台下韓粉開始鼓譟要馬英九下台。

許多韓粉也到馬英九臉書留言道歉，「辛苦您了，今晚的失禮處，還望你體諒......感謝您來三重......」、「感謝馬總統前往支持韓市長，過程中有不適，失禮的地方請您多包容！」、「馬總統加油，昨天台上講話，台下有些失控，但大家是太熱情才會如此，請馬總統見諒，謝謝。」、「馬總統 謝謝您 我是韓粉 我也是很支持您」、「我是韓家軍，但我還是感謝馬總統的睿智和氣度，昨天的場合是真的對不起你，希望你還是會繼續挺韓總，藍軍不能被分裂。」

▲▼韓粉灌爆馬英九臉書道歉。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲ 韓粉灌爆馬英九臉書道歉。（圖／翻攝馬英九臉書，下同）

還有支持者替馬英九抱不平，「感謝再感謝，你的政績，韓總會還你公道的」、「馬總統大人有大量，大部份的韓粉也都支持你哦！上兩次的總統我都投給你哦！」

▲▼韓粉批評馬英九。（圖／翻攝馬英九臉書）

但還是有韓粉相當不高興留言批評馬英九，「你是不是看我們韓總沒有」、「不要講那麼酒好嗎？因為我會想起您把國家拱手讓給詐騙黨執政的悲哀」。

▲▼韓粉批評馬英九。（圖／翻攝馬英九臉書）

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