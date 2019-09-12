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韓粉護主打《天下》！不滿調查「韓國瑜施政倒數第一」　洗版嗆退訂

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▲▼韓國瑜與妻子李佳芬出席新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬出席新北二重疏洪道造勢。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

日前《天下雜誌》公布2019縣市長施政滿意度調查，高雄市長韓國瑜倒數第一，讓許多韓粉相當不滿，群起圍攻天下雜誌臉書粉絲專頁、洗版揚言退訂。

《天下雜誌》民調指出，新聞聲量高的明星級縣市長，治理能力不受肯定，且有意參選總統的北、高市長柯文哲和韓國瑜，滿意度在22個縣市首長中，分居第20名（倒數第3）和22（倒數第1）名。

根據《天下雜誌》2019年縣市首長施政滿意度調查，國民黨新任縣市長的整體排名成績多不理想，前十名滿意度排名中，民進黨執政縣市即佔5位，其中，二月因舉辦台灣燈會而大放異彩的屏東縣長潘孟安，擠下連續三年滿意度第一的連江縣長劉增應，躍居第一。

▲▼韓粉圍攻天下雜誌粉專。（圖／翻攝自Facebook／天下雜誌）

▲國民黨高雄市議員陳麗娜11日在臉書發文，直斥《天下》標題移花接木。（圖／翻攝自Facebook／陳麗娜 立委參選人）

國民黨高雄市議員陳麗娜11日在臉書發文，直斥《天下》標題移花接木，「原來是2018那個落跑去當秘書長的陳菊及接任的許立明讓高雄直直落……那些民進黨的立委及議員們不覺的丟臉，還跑去市府為市民討公道！世間有這種不分青紅皂白的事！」

▲▼韓粉圍攻天下雜誌粉專。（圖／翻攝自Facebook／天下雜誌）

▲▼韓粉圍攻天下雜誌粉專。（圖／翻攝自Facebook／天下雜誌）

▲▼韓粉圍攻天下雜誌粉專。（圖／翻攝自Facebook／天下雜誌）

韓粉也在天下雜誌粉專洗版，留言說「哀....我只好請公司把天下退訂了~保留商業週刊就好.....018.12.25日韓市長才上任....你現在的評比及標題有失公平.......失望」、「如果說2018年的，韓國瑜也才上任不到一星期。請天下雜誌應該要明確指出，時間是什麼時候到什麼時候的數據。否則就失去公平性。」、「我們公司已退訂天下系列。」、「拿去年的東西做評價 真的很錯亂」。

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