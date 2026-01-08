　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺代理孕母陳昭姿嗆是15條不是9條　林淑芬酸：陳15條有比較好聽？

▲▼衛環委員會討論人工生殖法、代理孕母。（圖／記者詹詠淇攝）

▲衛環委員會逐條討論《人工生殖法》。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立院衛環委員會今（8日）排審《人工生殖法》修法草案，其中包含民眾黨立委陳昭姿心心念念納入代理孕母的章節。民進黨立委林淑芬質疑，攸關代理孕母的法案僅有九條，更嗆陳昭姿為「陳九條」；而陳昭姿直至下午進入逐條討論時，才不滿說，不是九條，是十五條。林淑芬再嗆，十五條就夠了嗎？十五條就比九條更好嗎？陳十五條比陳九條好聽嗎？

林淑芬今（8日）上午率先就程序問題發言，說明民團與綠委的擔憂，為何認為代理孕母應與《人工生殖法》脫鉤，茲事體大，不能把代理孕母潦潦草草放進來，「代理孕母只有九條條文，這個社會能夠接受？」保障夠嗎？條文談的簡單，但代理孕母跟孩子是生命，不要用九個條文就立一個允許代理孕母合法化。

林淑芬更嗆陳昭姿為「陳九條」，陳九條代理孕母夠嗎？「妳的陳九條足以保障代理這個孕母和這個小孩嗎？」

上午宣讀條文到一半，中途休息到下午2時30分繼續開會宣讀條文，直至下午近4時才結束宣讀階段，並進入逐條討論階段。林淑芬痛批，「你們都以無子宮女人為藉口，其實是變相包庇要全面開放」，把門全打開，她當然反對。

林淑芬強調，「法律名稱不是要用來框住你，只是希望跟世界接軌，是人工技術協助生殖」，本來這部法正本清源規範機構怎麼處理、使用人要有什麼資格，不要覺得「林淑芬提一個證明要求，叫做人工協助生殖法，一定是要擋你的代理孕母」，她要阻擋代理孕母不用證明，「我們本來就跟你說明，我們就是反對你的代理孕母，但名字改掉，不是為了要去阻擋你們認為陳九條不夠，這樣不行，這樣對人權…」。

林淑芬還沒講完，陳昭姿就不滿打斷，「不是已經告訴你不是九條了嗎，你可不可以…」。林淑芬再嗆，「啊你就九條啊！」陳昭姿怒回，「是十五條啊！」林淑芬說，「好，你現在修正十五條」，陳昭姿說，「我沒有修正，是你讀不清楚！」

林淑芬再嗆，十五條就夠了嗎？十五條就比九條更好嗎？陳十五條比陳九條好聽嗎？她一一列舉，倫理事件、兒童最佳利益、婦女權益、法律變革，經濟弱勢女人風險、風險轉移，孩子生出來問題，這些問題只有十五條夠嗎？九條不夠十五條就夠嗎？你為什麼不另立一個法律呢完整好好討論呢？

只見兩人各不相讓，召委綠委劉建國緩頰，好啦，「林委員還有其他人要發言」，此段爭執才暫時結束。

01/06 全台詐欺最新數據

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

