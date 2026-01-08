綠營高雄市長初選封關民調曝光！賴瑞隆各項指標居冠

▲綠營初選民調將封關，Nownews揭露內部數據指出，立委賴瑞隆在政黨對比及黨內互比均獲第一，選情持續領先。（圖／資料照，下同）

政治中心／台北報導

依據民進黨中央正式規劃，明（9）日凌晨起為各參選人公布、委託民調截止日。《Nownews》今（8）日披露一份綠營內部最後完成的內參民調。該調查由知名民調公司「山水民調」執行，報導指出，在「政黨對比」與「黨內互比」兩大指標中，立委賴瑞隆均拿下第一，呈現出封關前最新的選情走向與基層民意態勢。

根據《Nownews》引用「山水民調」數據，在政黨對比題中，若民進黨由賴瑞隆出馬對上柯志恩，賴瑞隆支持度為52.8%、柯志恩為28.8%；邱議瑩迎戰柯志恩則為52.1%比27.7%；許智傑出戰則是50.1%對28.5%；林岱樺則為48.4%對25.3%。從該組數字可見，四位民進黨立委在對比情境下都能領先柯志恩，其中以賴瑞隆的領先幅度最大。依民進黨直轄市長初選規定，若依民調結果排名第一者將取得提名資格。

在黨內互比部分，《Nownews》報導指出，賴瑞隆以27.2%居首，其後依序為林岱樺22.4%、邱議瑩20.8%、許智傑8.4%。賴瑞隆的領先幅度已明顯超過誤差範圍。進一步觀察不同政黨傾向的分布，無論在民進黨支持者或無政黨傾向選民之中，賴瑞隆同樣位居第一，顯示在市民心中，最被期待代表民進黨角逐高雄市長的是賴瑞隆。

根據民進黨中央規劃，正式的黨內民調預計將於1月12日至17日期間，由抽籤擇定其中一日為民調日，並由黨中央登記在案之民調機構，依既定作業程序執行。此次封關前最後一波內部調查同樣由已成立近30年、並於黨中央登記在案的「山水民調」承接執行。《Nownews》報導也強調，基於該公司長期專業聲譽與制度化作業流程，這份民調具備相當公信力，結果一經曝光即引起黨內外廣泛關注。

該次調查由「山水民意研究股份有限公司」執行，調查範圍為高雄市，對象為設籍高雄、年滿20歲以上之成年人。訪問時間為2026年1月5日至6日晚上，採分層隨機抽樣方式進行住宅電話訪問，有效樣本數為1221人；在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.8個百分點。數據並依內政部人口統計資料，就地區、性別與年齡進行加權，以貼近整體母體結構；問卷內容則針對高雄市長人選支持度等議題進行交叉分析。