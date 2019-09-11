韓國瑜國政顧問團第二波名單出爐　前女籃國手錢薇娟任體育組召集人

▲韓國瑜八月公佈首波國政顧問團名單。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜邀集各領域專家學者成立「國政顧問團」負責研擬政策，11日上午顧問團總召張善政辦公室公布第二波國政顧問團名單陣容，除了原先20個小組外，另新增體育、客家、原住民、觀光4個小組，其中前女籃國手錢薇娟擔任體育組召集人。

▲前女籃國手錢薇娟。（資料照／記者李毓康攝）

韓國瑜競選辦公室國政顧問團8月17日正式成軍，包含可公開和不能公開者成員近200人，由張善政擔任總召，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源及前政務委員蔡玉玲擔任副總召，旗下領域囊括兩岸、外交、憲政司法、廉能政府、警政治安毒品防制、國土規劃建設防災、勞工政策、文化、國防、經濟產業、財政金融、農業、科技數位、能源、青年創新創業政策、交通觀光、環保與生態、醫療與長照、社會福利及教育組。

根據張善政辦公室11日發布的新聞稿，社福小組已納入新住民政策，並加入國民黨立委林麗蟬、前內政部移民署署長莫天虎，另外，除了原本制定的20個小組外，國政顧問團另新增4個小組，包括體育、客家、原住民以及觀光。

其中，體育小組由前女籃國手錢薇娟擔任召集人；客家小組召集人為前行政院客家委員會主委劉慶中；原住民小組召集人為前原民會主委林江義，成員包括熟稔原住民文創產業發展研究的開南大學尤天鳴教授以及桃園市議會簡志偉議員；觀光小組則是從原先「交通觀光組」獨立出來，成為個別的小組，成員包括學者、民宿旅館業者及旅遊數據分析業者。