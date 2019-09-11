影／接二連三爆粗口！評丁守中選舉「提不出個屁」　韓國瑜：我只是比喻

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

韓國瑜爆粗口又添一樁！繼之前爆出「他奶奶的」言論，及疑似在區里座談會脫口一字髒話後，韓國瑜10日出席典禮時提到，過去丁守中在選台北市長時，遭到不斷抹黑攻擊，被說是佛系打法，「溫吞吞提不出個屁」，此段言論引起熱議，事後韓國瑜解釋「完全沒有對丁守中委員不禮貌的意思，我只是比喻丁守中委員收到這麼多不公平的抹黑，拜託大家把所有的講話從頭看到尾」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

國民黨總統參選人韓國瑜10日北上出席國民黨台北市里長授證典禮，致詞提及過去連勝文、丁守中在選台北市長時，遭到不斷抹黑攻擊，被說是佛系打法、「溫吞吞提不出個屁」，搞到最後大家又沒信心了，使國民黨輸掉了選舉。

屢爆粗口起熱議，韓國瑜11日也解釋「要將內容從頭看到尾，會比較公平跟完整，取一個逗點、符號，或是取一個字、三個字會失去焦距，會失去客觀，我們都溝通完畢了，完全沒有對丁守中委員不禮貌的意思，只是比喻他在這麼優秀的一個台大教授，然後選舉的過程，剛開始大家這麼肯定，他最後卻被一連串的抹黑、重傷、扭曲，使得在選舉的過程傷痕累累，我只是比喻丁守中委員收到這麼多不公平的抹黑，拜託大家從頭看到尾」。