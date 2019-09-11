陸調查：127家跨國企業出現台港澳「錯誤標示」　台積電、廣達、富邦全入列

▲台積電被大陸點名對港澳台地區標示「不當」。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發布最新的一項調查結果顯示，在2018年世界500強企業中，有158家企業涉及中國標識問題，當中有127家跨國企業官方網站存在對港澳台地區的「錯誤」或「不當」標識情況，占比超過8成。這項調查也點名台積電、廣達、富邦金控、緯創等4家台灣企業出現同樣狀況。

據大陸官媒《環球時報》報導，近來有許多企業爆出「錯誤」或「不當」標註港澳台地區的問題，因此中國社科院法學研究所、北京大學網際網路發展研究中心聯合組織的「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況觀察課題組」對此做出最新統計。

中國社科院法學研究所研究員支振鋒表示，「一個中國」既是為國際法所確認的法理事實，也是應為包括跨國公司在內所有國際性私營或公共部門必須遵守的法律原則，但以世界500強為代表的跨國公司尊重「一個中國」原則情況並不樂觀。

▼COACH被大陸網友發現，先前設計的一件T恤上將港澳台列為國家。（圖／翻攝自微博）

報導指出，COACH、Versace、施華洛世奇（SWAROVSKI）等國際知名品牌，從今年8月開始就先後被踢爆其官網或產品中，出現將香港、台灣與其他國家並列或將香港標註為國家等問題，上述多家公司接收消息後，相繼道歉並做出修正。

報導也稱，在去（2018）年4月，中國民用航空局曾致函44家外國航空公司，限時要求這些公司糾正其官網相關內容中違反中國法律、違背「一個中國」政策的錯誤做法；由此可見，跨國企業對港澳台地區進行「錯誤」或「不當」標識情況已經成為普遍存在的問題。

▼Versace也有同樣狀況。（圖／翻攝自微博）

「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況觀察課題組」隨後對這項議題展開調查，發現有158家涉及港澳台標識的世界500強企業中，8家為兩岸三地企業，其中7家企業官網存在標識「錯誤」或「不當」情況，包含友邦保險集團、美的集團股份有限公司、廣達電腦公司、台積電、長江和記實業有限公司、緯創集團、富邦金融控股股份有限公司。

在150家外企（總部註冊地位於中國大陸及港澳台地區之外）中，不存在標識「錯誤」或「不當」的企業僅有30家，存在問題的有120家，有錯誤標識情況的企業比例高達80%。其中，44家涉及港澳台地區標識的美國公司中，34家存在「錯誤」或「不當」之處，占比為77%。

▼廣達也被點名 。（圖／記者周康玉攝）

值得注意的是，在34家存在標識「錯誤」或「不當」之處的美國企業中，有29家企業將台灣單獨列出，有27家企業將香港單獨列出，有6家企業將澳門單獨列出，「甚至沒有一家美國企業將港澳台同時標識為隸屬於中國」。

這是該課題組第二次統計跨國企業遵守「一個中國」原則情況。根據2年的跟蹤觀察，在有錯誤標識港澳臺地區問題的世界500強企業中，67%的企業在過去一年仍沒有採取任何措施改正錯誤，如日產汽車、日立等。有13.4%的企業情況變得更差，在過去一年中從未犯錯到犯錯，如花旗集團、安賽樂米塔爾（ArcelorMittal S.A）、歐尚集團（Auchan）等。

有10.9%的企業，如法國興業銀行（Industrial Bank）、大都會人壽（MetLife）、西斯科人壽等，在2018年未涉及到香港地區標識，但在2019年標識時卻將香港單獨列出，而非隸屬於中國。有8.7%的企業雖然比上一年有所改進，但仍存在錯誤標識情況，如LG電子、台積電等。

支振鋒表示，對於當下出現的對港澳台地區的「錯誤」或「不當」標識現象，課題組也給出了建議，第一是強化國家版圖意識；第二為嚴懲「問題地圖」和錯誤標識，引導企業規範使用地圖；第三，主管部門巡查與企業自查自糾相結合，調動公眾舉報監督的積極性。​​​​