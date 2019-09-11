　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸調查：127家跨國企業出現台港澳「錯誤標示」　台積電、廣達、富邦全入列

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電被大陸點名對港澳台地區標示「不當」。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發布最新的一項調查結果顯示，在2018年世界500強企業中，有158家企業涉及中國標識問題，當中有127家跨國企業官方網站存在對港澳台地區的「錯誤」或「不當」標識情況，占比超過8成。這項調查也點名台積電、廣達、富邦金控、緯創等4家台灣企業出現同樣狀況。

據大陸官媒《環球時報》報導，近來有許多企業爆出「錯誤」或「不當」標註港澳台地區的問題，因此中國社科院法學研究所、北京大學網際網路發展研究中心聯合組織的「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況觀察課題組」對此做出最新統計。

中國社科院法學研究所研究員支振鋒表示，「一個中國」既是為國際法所確認的法理事實，也是應為包括跨國公司在內所有國際性私營或公共部門必須遵守的法律原則，但以世界500強為代表的跨國公司尊重「一個中國」原則情況並不樂觀。

▼COACH被大陸網友發現，先前設計的一件T恤上將港澳台列為國家。（圖／翻攝自微博）

▲▼COACH被大陸網友發現，先前設計的一件T恤上將港澳台列為國家。（圖／翻攝自微博）

報導指出，COACH、Versace、施華洛世奇（SWAROVSKI）等國際知名品牌，從今年8月開始就先後被踢爆其官網或產品中，出現將香港、台灣與其他國家並列或將香港標註為國家等問題，上述多家公司接收消息後，相繼道歉並做出修正。

報導也稱，在去（2018）年4月，中國民用航空局曾致函44家外國航空公司，限時要求這些公司糾正其官網相關內容中違反中國法律、違背「一個中國」政策的錯誤做法；由此可見，跨國企業對港澳台地區進行「錯誤」或「不當」標識情況已經成為普遍存在的問題。

▼Versace也有同樣狀況。（圖／翻攝自微博）

▲▼Versace也有同樣狀況。（圖／翻攝自微博）

「跨國企業遵守『一個中國』原則狀況觀察課題組」隨後對這項議題展開調查，發現有158家涉及港澳台標識的世界500強企業中，8家為兩岸三地企業，其中7家企業官網存在標識「錯誤」或「不當」情況，包含友邦保險集團、美的集團股份有限公司、廣達電腦公司、台積電、長江和記實業有限公司、緯創集團、富邦金融控股股份有限公司。

在150家外企（總部註冊地位於中國大陸及港澳台地區之外）中，不存在標識「錯誤」或「不當」的企業僅有30家，存在問題的有120家，有錯誤標識情況的企業比例高達80%。其中，44家涉及港澳台地區標識的美國公司中，34家存在「錯誤」或「不當」之處，占比為77%。

▼廣達也被點名 。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 廣達董事長林百里 。（圖／記者周康玉攝）

值得注意的是，在34家存在標識「錯誤」或「不當」之處的美國企業中，有29家企業將台灣單獨列出，有27家企業將香港單獨列出，有6家企業將澳門單獨列出，「甚至沒有一家美國企業將港澳台同時標識為隸屬於中國」。

這是該課題組第二次統計跨國企業遵守「一個中國」原則情況。根據2年的跟蹤觀察，在有錯誤標識港澳臺地區問題的世界500強企業中，67%的企業在過去一年仍沒有採取任何措施改正錯誤，如日產汽車、日立等。有13.4%的企業情況變得更差，在過去一年中從未犯錯到犯錯，如花旗集團、安賽樂米塔爾（ArcelorMittal S.A）、歐尚集團（Auchan）等。

有10.9%的企業，如法國興業銀行（Industrial Bank）、大都會人壽（MetLife）、西斯科人壽等，在2018年未涉及到香港地區標識，但在2019年標識時卻將香港單獨列出，而非隸屬於中國。有8.7%的企業雖然比上一年有所改進，但仍存在錯誤標識情況，如LG電子、台積電等。

支振鋒表示，對於當下出現的對港澳台地區的「錯誤」或「不當」標識現象，課題組也給出了建議，第一是強化國家版圖意識；第二為嚴懲「問題地圖」和錯誤標識，引導企業規範使用地圖；第三，主管部門巡查與企業自查自糾相結合，調動公眾舉報監督的積極性。​​​​

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」！員工嘆：處理到沒空吃飯…網揭關鍵主因

1歲女撞倒服飾店「全身鏡」！頭部當場遭重擊「口鼻爆血斷氣」…媽目睹崩潰

13歲少女「4個朋友被殺」報警：他們還要殺我！員警秒衝現場救援…結局傻了

影／多年沒回家！女兒推開門嚇壞「爸爸只剩一堆白骨」…鄰居嘆：孤單嚥氣的

接孫子遲到…媳婦當眾「狠甩婆婆2巴掌」：讓妳長記性！網怒「老公在哪？」

影／速食店內玩手機邊充電！13歲男突「殭屍般坐直」狂抽搐…3秒後慘死顧客眼前

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

騎車逆向撞勞斯萊斯！霸氣車主一句話「免賠50萬」　他竟反討9萬賠償

習近平見澳門新特首：一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」

國台辦指蔡政府「插手香港」　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

退租前遭網紅房東性侵！19歲女孩飯店內留遺書　一聽法院判決痛哭

「神秘客」邊過馬路隨手灑45萬　路人搶到塞車...家人爆：他心情不好！

爸餵他生吃蛇膽5年頭超暈　一查發現「腦子進蟲」到處爬

影／狂野老爺子超速被攔　秒掏「地球通行證」怒嗆警...真實身份曝光網震驚

小學為治「性別錯位」　開課「女織毛衣男造火箭」挨轟歧視

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

大陸熱門新聞

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

李孟居確認被抓　馬曉光：從事危..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

男大生玩香港鬼屋　遭棺材夾死

帶身高155女友回家！媽一看卻..

猛男健身頭暈趴地狂吐…醫曝原因

嫩妻酒吧遭調戲！丈夫「打破他的..

她入住旅館3min後哭喊衝出 ..

迪士尼變「無人樂園」 旅客減2..

陸男欲衝駕駛艙　空服急拿餐車堵..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

2高富帥為情決鬥！前任慘死街頭

更多熱門

相關新聞

秋季發表會激勵蘋果股價漲逾1%　蘋概三王今早開高

台股今日亦受蘋概三王激勵，開盤上漲34點、以10,787點開出，截至上午9點10分，指數來到10,806點、上漲53點。

韓稱用香港補血？蔡英文：只有藍營當選舉議題

新加坡經濟「負成長」？台灣對美出口「創新高」？

港警公開831監視器畫面：太子站無人死亡

法人估台積電9月仍達千億水準

關鍵字：

錯誤標示台港澳台灣香港澳門標示台積電廣達富邦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面