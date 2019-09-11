韓國瑜留訊息「就盡了力嗎？」　趙少康指名吳敦義：親訪郭台銘

▲蔡英文、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、賴君欣、屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘仍未正式宣布是否參選2020，外傳將「中秋起義」，因而對國民黨的內部整合造成一定程度的影響。而資深媒體人趙少康表示，對高雄市長韓國瑜的陣營來說，如果想贏，最好當然是所有的藍營力量都整合，但要看努力夠不夠。趙少康表示，「在LINE上留訊息，這就盡了力嗎？」。

趙少康在直播節目《趙少康觀點》中提到，媒體報導韓國瑜陣營評估，三腳督不一定不好。他說，自己是全台灣第一個人說的，而且幾個月前就講過了，「藍綠對決，蔡英文會贏」，他認為原因包括，「有資源」、「把反中、恨中當成提款機」及最近的香港反送中事件。

趙少康還爆料，在去年九合一大選後，總統蔡英文「天天在總統府發脾氣」，但最近卻笑容可掬，反觀韓國瑜每天愁眉苦臉，應付抹黑。

趙少康指出，對韓營來講，如果想贏，最好當然是所有的藍營力量都整合，「郭台銘、朱立倫等等通通去幫助韓國瑜這是最好的」，「但要看努力夠不夠」。他直言，打了幾通電話、派了幾個中間人，「這叫努力嗎？」就像男生看見心儀的女生，要追這個女生，就打幾通電話，發幾個簡訊就追上了？這麼簡單？「你真的要努力，吳敦義親自到郭家裡去拜訪，不在也把名片留下」。

趙少康認為，多去幾次，三顧茅廬、五顧茅廬，至少是誠意，「韓國瑜做了嗎？你初選贏了應該要這樣，你去看過朱立倫了嗎？去看過郭台銘了嗎？一次都沒有」，在LINE上留訊息，「這就盡了力嗎？」

另外，趙少康更提到，據他了解，蔡英文「透過管道給郭台銘壓力，叫郭台銘不要出來選」。