潮警校園交安提撇步　「路口過馬路　往後退三步」…保平安　

▲屏東縣潮州警察分局員警到潮昇國小進行預防犯罪及交通安全宣導，獲得熱烈回響 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於近期發生行人行經行人穿越道卻遭轉彎車輛撞死的交通意外，屏東縣潮州警方發現轄內不少國小學童會走路上下課，為確保學童用路安全，到潮昇國小進行交安宣導，提醒學童「路口等候過馬路，要往後退三步」。活動還穿插計有獎徵答，讓小朋友搶答互動，達到寓教於樂功能。

潮州警察分局交通組巡官徐馨儀說，為確保學童上下學交通安全，警方前往校園，到潮昇國小進行交通安全與犯罪預防宣導，透過看板對用路人交安做詳細的解說，搭配有獎徵答，讓學童搶答，樂在其中，並透過互動，清楚知道「路口等候過馬路，要往後退三步」、「儘量著亮色衣服出門」等概念；及「不隨意接近陌生人」，以及提醒家中父母慎防詐騙等。

偵查隊偵查佐黃雅苹也向學童宣導新型的詐騙手法，遇陌生來電一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，以免無端造成財物損失；在新型毒品方面，會將毒品製作成果凍、咖啡包、梅子粉讓人誤食而上癮，千萬不可食來路不明的食物；自小客車放於有監視器拍攝的地點，自家宅院或明亮處所，取下鑰匙並上鎖。車內勿放置財物，加裝方向盤拐杖鎖，以免被偷。

分局長林建良並呼籲民眾，注意周遭一切可疑人、事、物，遇有可疑或可能侵入校園或假借名義訪查時，請隨時撥打潮州分局08-7882020轉5或110、165、113專線報案，以有效降低犯罪率，確保生命財產安全。