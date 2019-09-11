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客服又是機器人！他客訴外送系統「連續嘲諷噴怒氣」　抱怨完開眼界：好溫柔

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▲▼校園午餐外送潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲許多學生午餐都叫外送。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

利用外送平台叫餐雖方便，但因為沒有直接接觸到店家，因此扮演中間橋樑的外送系統更顯得重要，民眾一有問題便會直接找客服或外送員協助解決。一名網友日前到foodpanda系統客訴，以為是客服是機器人的他不留情面地狂噴怨言，不料客服一直都很有耐心也不生氣，真相也讓他大開眼界了。

一名網友近日在PTT八卦版發文，他表示日前叫foodpanda外送時不知道出了什麼問題，導致他無法下單，系統還一直跳通知告訴他「信箱有誤」，於是他便傳訊息給客服詢問。原PO看到對方一開始的制式回答，還以為客服是像淘寶一樣的聊天機器人，於是便一股腦兒把怨氣全部宣洩出來，開始一連串開嗆，不料隨後卻被暖到了。

請繼續往下閱讀...

只見原PO抱怨道，「他一直說我的電子信箱有誤，無法下單，早上明明都可以，我也無法變更電子信箱。」客服則回傳表示由於系統故障，必須請客人30分鐘後再下單；原PO接著又怒嘲諷一波表示「你們工程師真雷，有缺JAVA工程師嗎？」

▲▼ foodpanda客服很溫柔 。（圖／原PO授權提供）

▲原PO和foodpanda客服對話 。（圖／原PO授權提供）

原PO隨後想起會不會是因為當天Yahoo大當機，連帶影響到他的信箱，客服則是耐心回覆真的是自家系統壞了，要他放心。結束客訴之際，原PO忍不住確認客服到底是真人還是機器人，對方則貼上笑臉表情溫柔表示「是真人喔！」讓他噴笑表示「笑死，我還以為你是聊天機器人」，說了聲「辛苦了」便下線。

▲▼ foodpanda客服很溫柔 。（圖／原PO授權提供）

▲原PO發現foodpanda客服是真人 。（圖／原PO授權提供）

面對客服人員溫柔有耐心的回覆，原PO直呼開了眼界，其他網友們則是表示「後面是個溫柔的肥宅大叔啊」、「siri還會嗆人勒」、「暈船了對吧」。

此外還有網友開玩笑指稱，其實系統資料庫有一題就叫做「你是真人嗎」，其實原PO從頭到尾都在跟機器人聊天罷了，「機器人都知臭宅會問，已經輸入程式了」、「這種程度對話AI做得到」、「你是不是聊上癮了」、「AI幹嘛生氣」。

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