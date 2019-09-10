宗教團體播佛經「接力放生」狂灑魚蟹　國家公園急攔怒斥：放生＝放死

記者趙蔡州／綜合報導

一名台南鳥友日前在台江國家公園觀察生態時，發現有宗教團體在鹽水溪畔舉辦放生活動，50多人將螃蟹及各種魚類接力傳到水中，同時還播放「阿彌陀佛」等佛音，而且活動還連續舉辦2天。鳥友事後除了通報公園管理單位，也在臉書曝光這些離譜的放生行為，直呼放生等於放死，還會嚴重危害當地生態。

鳥友8日到台江國家公園觀察鳥類生態，但卻在鹽水溪畔看前一條長長的人龍，由岸邊草地一路延伸到溪邊，還在佛音「阿彌陀佛」的伴隨下接力傳遞東西，原本還以為是在舉辦淨灘活動，走近一看才發現是宗教團體在接力放生，50多人拚命的往水裡傾倒魚類與螃蟹。

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▲台江國家公園8日出現宗教團體接力放生。（圖／東森新聞）

鳥友事後除了通報國家公園管理單位，還在臉書上曝光這些人離譜的放生行為，其他網友看了紛紛留言痛批，「放生等於放死」、「無知的生態浩劫」、「太扯了，放下去全死吧」。而且放生活動還連續發生2天，9日上午7時又有團體在鹽水溪畔準備放生，但經國家公園管理處人員勸導後放棄活動。

而且宗教團體的放生其實不止魚蝦蟹，更多的是由市場上買來的鳥類。一名售鳥業者表示，「放生鳥孔雀也有，有人拿去山裏放生，一般問我們，我們告訴他們，去山裏比較方便，比較不會被人家抓」。不過連孔雀都有人拿來放生，離譜行為真的令人傻眼。

▲宗教團體在國家公園內放生螃蟹。（圖／東森新聞）

台江國家公園保育科長王建智表示，「牠放生到這個地方，因為牠其實不是當地的物種，第一個牠會突然間大量死亡，所以放生會等於放死」、「第二，牠即便適應這個環境，也會造成當地……與原生物種的一些競爭行為，使整個棲地的承載量負荷過大。」

由於宗教團體放生的地點是在國家公園內，未經申請隨意放生已違反國家公園法第13條規定，第一次可處以3000元罰鍰並得連續開罰。台管處懷疑這2天出現的放生行為可能是同一批人，目前已經交由國家公園警察隊追查涉事的宗教團體，希望未來不要再有類似隨意放生的事件出現。

