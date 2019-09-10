最愛三媽臭臭鍋、85度C！foodpanda「下單率」最高人氣美食TOP15

▲ foodpanda在台提供11縣市的外送服務。（圖／foodpanda提供）



記者蕭筠／台北報導

美食外送平台夯，近來因台北市多所明星高中因午餐時間一到，校門口就被「粉紅大軍」foodpanda熊貓淹沒，掀起超高討論，也讓不少人好奇究竟現在一般大眾下單時偏好哪一類美食；今（10）日foodpanda曝光今年度在平台上，消費者最愛點的人氣美食餐廳TOP15，包括三媽臭臭鍋、四海遊龍、85度C、一芳水果茶全上榜。

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▲foodpanda董事總經理方俊強。（圖／記者蕭筠攝）



foodpanda於2012年搶攻台灣市場，今年適逢7週年舉行記者會分享深耕台灣7年成果，包括合作餐廳翻倍、用戶成長20倍、單週訂單數總數更是直接超過前6年訂單總和，數據資料暴風成長，十分驚人；foodpanda董事總經理方俊強更大方透露，目前平台上以非連鎖餐飲為主要外送品牌，其中，中式料理佔44％、飲料15%、日式料理8%、其他亞洲食物5％、其他28%。

▲ foodpanda曝光2019年TOP3類別人氣餐廳。（圖／foodpanda提供）



2019年在foodpanda上TOP3類別的人氣美食也終於曝光，中式料理部分，第一名為平價火鍋「三媽臭臭鍋」、其次是滷味「三顧茅廬」、第三為鍋貼水餃類的「四海遊龍」，第四名則依舊是小火鍋類型的「大呼過癮」，明顯看出一般民眾十分熱愛CP值高的小火鍋；飲料人氣排序分別是85度C、一芳水果茶、大苑子、小茶齋；至於日式料理部分，由coco壹番屋咖哩奪下人氣第一名，依序是すき家 Sukiya、九湯屋日式拉麵等。

▲foodpanda消費者最愛三媽臭臭鍋。（圖／記者陳詩璧攝）



▲85度C為foodpanda飲料品牌種類中的第一名。（圖／翻攝自85度C粉絲團）

foodpanda也針對全台北中南區熱愛訂單的種類作出分析，北部瘋知名餐廳、中部則以在地小吃取勝、南部是經典連鎖餐廳稱霸，各地區域選擇美食的不同；至於每日訂單尖峰時段部分，晚餐高於午餐又以週五、週六為訂單高峰時段。

除外，foodpanda公布未來在台全新5大佈局目標，包括網羅餐飲界龍頭、擴大服務版圖、增加單車及步行外送員、全新「外帶自取」功能以及延長外送服務時間，董事總經理方俊強表示，foodpanda最終目標就是「全台每一個店家都在平台上露出」，無論大店、小店都要合作，未來將逐步去完成目標。

另提醒即日起除台北市中心區域、以及新北市7區（板橋、土城、三重、蘆洲、中和、永和、新莊）等有24小時服務外，其他區域foodpanda將延長外送服務時間，從原7點提早至清晨5點半，最後外送時間維持凌晨2時。