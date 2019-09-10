重考12年力拼牙醫　30歲女秀出「海量書山」…坦言後悔了：浪費好多人生

▲這些書還只是10分之1而已。（圖／原PO授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

有些考生為了進入心目中理想科系，不惜再花1年時間苦讀來重考，不過，一名女網友透露，她為了考上成功大學牙醫系已經重考了12年，明年是最後一次參加學測了，她PO出這十幾年來累積的海量書籍，放眼望去有各式各樣的英文、化學、作文等等教科書，看起來根本是座高低起伏的「書山」，而且這些還只是冰山一角，其他十分之九的書多到根本無法入鏡，驚人數量讓網友全目瞪口呆。

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這名女網友在Dcard表示，不確定這12年來全花在重考上，究竟值不值得，她也坦言，「重考的錢大部分是家人提供，只有很少部分是自己賺的」，但明年將是最後一次步入考場，如果還是沒如願考進牙醫系，她也只好放棄這難以達成的夢想。

▲即使順利進入牙醫系，也要考慮到能否畢業。非當事者。（示意圖／記者嚴云岑攝）



很多人聽到她重考了12年，驚訝地表示，「如果我知道幫我開刀的醫生，他考12年才考上醫科，我一定馬上從手術台上跳下來。」「你這個也太扯了吧...重考12年，先不談錢，精神都崩潰了啦！」、「好扯…當年的朋友搞不好都結婚了。」

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也有人建議原PO應該要認清事實，「說老實話，重考這麼多次還沒上，證明妳沒有那個實力讀醫牙。」「為什麼要這樣…我也重考了N年。我當時是有設立停損點，考不上我還有其他要做的事，妳沒有嗎？」「很抱歉我說重話，但都考12年了，已經不是需要別人給妳加油的年紀了吧…」「如果順利考上醫牙，你要再6年唸書、2年pgy，甚至之後還要去學專科，而且還有2階的國考，我哥就有學姊光一階就卡了4年，妳還有多少時間可以浪費？」

如今年紀也即將邁入三十，回想這些年付出的時間與精力，原PO不禁感嘆，「建議要拼醫牙的考生設個停損點，如果試個兩三次沒上，最好別繼續下去，像我這個當初沒設停損點的人，現在回過頭才發現，自己浪費了多少人生，真的好傷心…」。