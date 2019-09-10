考生考完試「爸媽搶代填志願」：還不准住校　他曝弟弟放手下場

▲考生考完試後還須填志願分發。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

高中職生考完大考後，後續更重要的事便是「填志願」了，除了興趣，學校科系名聲和成績加權都是需要考量的點，不可馬虎。一名網友就聽聞許多考生沒有自己的決定權，反而出現家長強制代填的情況，對此覺得非常無奈，貼文也吸引網友們一陣討論。

一名網友今（10日）在PTT女版上發文，他聽說以前考大學還沒有「線上填志願系統」時，就聽聞有爸媽會把志願卡拿去填再自行寄出，子女完全不能有意見；而現今填志願程序雖已電子化，仍聽說有爸媽會把帳號密碼搶走，考生們只能聽命行事，想知道有多少人家裡也是這種情況，「感覺真夠慘，可是實際上也無可奈何吧？」

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對此有部分網友質疑這情況是否有真實發生過，雖然聽過「被要求填哪間學校」，但「直接動手」的倒是沒聽說；不過原PO認為這本質上應屬同一件事，只是一個動嘴一個動手而已。

▲有些家長會「強烈建議」孩子要填哪間學校。（示意圖／資料照）

然而也有鄉民分享血淋淋的真實案例，他表示弟弟當初想念心理諮商，卻被媽媽勸退，搞到後來弟弟也不知道自己可以念什麼，就放手給媽媽填，而媽媽竟然就拿他當初的志願表照著填，還好最後2人沒有上同一間學校。

此外還有不少人都表示曾被爸媽左右志願，「旁邊動嘴叫我填」、「拼命念完書之後父母喜孜孜地在電腦前面選你的科系學校，還不准你念不住家裡的學校」、「考得好才能自己選學校= =」、「你不去讀OO，學費就自己出」、「我是爸媽填的，但他們有先告知我」。

即使填志願時無法依照自己的喜好，不少網友也指出，如果真的有自己的興趣，中間還是有機會轉換跑道的，有經濟能力後也能追求自己真正想要的，「我有個朋友他爸故意幫他填台大護理，然後他不爽重念考上牙醫」、「興趣之後還是可以追求啦！有經濟能力之後他們也擋不了我」。

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